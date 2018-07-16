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Южнобутовский парк готовится к открытию
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Южнобутовский парк готовится к открытию 

Твоя Газета 2 часа назад
Фото: Твоя Газета
В начале августа для посетителей откроется парковая зона в районе Южное Бутово, по которой протекает речка Корюшка, а также расположены Черневские и Гавриковские пруды.
Расположен парк между улицами Южнобутовской, Остафьевской, Адмирала Руднева, Горчакова, Академика Семенова, Бартеневской, Кадырова, Академика Понтрягина. Отдыхать здесь смогут взрослые жители и дети со всего Южного Бутова.
По словам руководителя подрядной организации, сегодня на территории более 140 гектаров, из которых почти 20 гектаров занимают речка и водоемы, выполнены порядка 95% благоустроительных работ. Местные жители пристально следят за ходом и качеством работ, и порой высказывают замечания о невысоком качестве привозного грунта, недочетах при посадке деревьев, зарастании ряской некоторых водоемов и даже, к примеру, о недостаточном для такой большой территории количестве общественных туалетов.
Префект ЮЗАО Олег Волков выразил надежду, что подрядчики внимательно изучат и учтут все высказанные жителями замечания и предложения. А в дальнейшем на плечи специалистов управы и ГУП «Жилищник» района Южное Бутово» ляжет задача привести в соответствующее состояние и дворовые территории микрорайонов, прилегающих к парковой зоне.
Фото: Mosday.ru
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