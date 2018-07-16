Cуд отказался возвращать похищенное имущество

В феврале 2013 года ЗАО «РМС» переуступило местному жителю Денису П. свои права и обязанности на офисное помещение в доме, расположенном в центре Новосибирска . Дом в ближайшее время должны были сдать в эксплуатацию. Новый правопреемник обязался внести оплату продавцу в размере 7 680 000 рублей до середины мая того же года. Однако в кассу организации поступил лишь один платеж от покупателя в сумме 50 000 рублей, поэтому руководство компании решило расторгнуть соглашение с Денисом П. в судебном порядке из-за существенных нарушений условий.

Со стороны ответчика в Центральном районном суде, куда ЗАО «РМС» летом 2013 года подало иск, появился его отец — Николай П., полномочия представителя подтверждались нотариальной доверенностью. К величайшему удивлению юристов ЗАО «РМС», он предоставил суду документы о произведенном расчете за офис. Из акта-приема передачи векселей и финансовой справки за подписью директора организации-истца Юлии Митаевой следовало, что покупатель якобы полностью исполнил свои обязанности по оплате перед продавцом.

Возмущение истца и сразу же сделанное заявление о подложности этих документов не помогли. Суд назначил почерковедческую экспертизу, установившую, что автографы в представленных ответчиком доказательствах, вероятно, выполнены самой Юлией Митаевой. Истец пытался оспорить эти выводы. Эксперта Игоря Тарасова вызвать в суд так и не удалось. Прямо во время процесса он внезапно уволился из ООО «Судебная экспертиза», найти его не смогли. Несмотря на отсутствие категорического вывода эксперта относительно автора подписей, Центральный суд отказал в иске и закрыл процесс.

Отрицательным для истца был результат и в апелляционной инстанции. Новосибирский областной суд полностью разделил доводы районных коллег в мантиях о доказанности произведенного расчета с ЗАО «РМС».

Пострадавшей компании оставалось только искать правды в правоохранительных органах , ведь на самом деле никакой оплаты она не получила, при этом осталась без своей недвижимости. В отдел полиции № 1 Юлия Митаева подала заявление о мошенничестве, а вскоре было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Следователями проведена кропотливая работа, сопряженная с неоднократными экспертными оценками финансовых документов. Эксперты установили, что подписи от имени Юлии Митаевой, расположенные в расчетных документах, выполнены не ею, а другим лицом с подражанием ее подписям.

Уголовное дело в отношении Николая П. рассматривалось около года. Все тот же Центральный суд установил, что он, используя подложные документы, мошенническим путем завладел офисом ЗАО «РМС» и распорядился им по своему усмотрению, заключив еще одно соглашение об уступке прав требования. Судья Григорий Бракар в апреле 2017 года признал Николая П. виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и отправил его в колонию общего режима на два года.

После вступления приговора в законную силу истец потребовал в Центральном районном суде отменить предыдущее решение по вновь открывшимся обстоятельствам, поскольку представитель стороны совершил преступление, и вновь рассмотреть все материалы этого злополучного дела.

Казалось бы, что теперь справедливость будет восстановлена. При прошлом судебном разбирательстве фигурировали поддельные документы о расчете по сделке, а теперь есть вступивший в законную силу приговор в отношении Николая П., который достоверно установил их подложность, а, следовательно, отсутствие оплаты за помещение по договору.

Состоялось несколько судебных заседаний, но в итоге суд счел, что, несмотря на совершение против ЗАО «РМС» мошеннических действий, спорное помещение все равно выбыло из владения компании по ее собственной воле. Последующие приобретатели офиса были признаны добросовестными. В конце июня текущего года суд повторно отказал в удовлетворении исковых требований ЗАО «РМС» к Денису П. и другим покупателям.

Представитель ЗАО «РМС», управляющий партнер КА «Потапов и Партнеры» Николай Потапов считает последнее решение Центрального суда незаконным и подлежащим отмене. «В России существует совершенно однозначная и понятная судебная практика по данному вопросу, согласно которой неоплата покупателем цены договора в согласованный сторонами срок свидетельствует о его существенном нарушении, поскольку без оплаты товара соответствующие отношения по купле-продаже теряют для продавца смысл. В связи с чем он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении договора, — объясняет Николай Потапов. — Об этом мы говорили в ходе рассмотрения дела, но суд нас не услышал. Компанию, извините, обжулили, а суд утверждает, что все нормально, отдали помещение по своей воле. Более всего возмущает тот факт, что фактически суд вышел за рамки разбирательства и сделал вывод о невозможности истребовать похищенное имущество у добросовестного приобретателя, хотя это прямо противоречит положениям ст. 302 ГК РФ».

Теперь оставшийся без своего имущества продавец готовит апелляционную жалобу на решение первой инстанции в Новосибирский областной суд.