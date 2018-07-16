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Российские Су-25 в Киргизии нанесли удар неуправляемыми ракетами: видео
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Российские Су-25 в Киргизии нанесли удар неуправляемыми ракетами: видео 

ТК «Звезда» 50 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Для поражения условного противника были применены более полусотни неуправляемых ракет С-13.
Экипажи штурмовиков Су-25 российской авиабазы Кант в Киргизии отработали удары по укреплениям условного противника на горном полигоне Эдельвейс. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
В ходе учений экипажи военных самолетов отработали нанесение ударов по укреплениям условного противника. Для поражения полноразмерных мишеней, имитирующих замаскированные наземные объекты, применяются неуправляемые авиационные ракеты С-13, способные пробить земляное перекрытие толщиной до 3 метров или свод из армированного железобетона толщиной до 1 метра.
Объединенная российская авиационная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении базы стоят штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.
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