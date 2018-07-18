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Томск пообещали спасти от неприятного запаха
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Томск пообещали спасти от неприятного запаха 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Новости в Томске
Сибирские ученые предложили бороться с неприятным запахом в Томске с помощью дезодоранта. Они разработали средство с реагентом для устранения вони. Об этом рассказал директор Инжинирингового химико‐технологического центра Томского госуниверситета (ТГУ) Алексей Князев, передает «Интерфакс».
«Мы разработали линейку реагентов для дезодорации отходов очистных сооружений. В его основе — химическое вещество глиоксаль. Реагент связывает молекулы, которые дают неприятный запах, в нелетучие соединения, и запах подавляется», — пояснил он.
Одной обработки хватит на весь сезон, говорит ученый. Неприятный запах плохо сказывается на имидже города. Местные жители вновь жалуются на вонь. Эта ситуация повторяется уже несколько лет с каждым наступлением лета.
Экологи уверяют, что концентрация вредных веществ в атмосфере остается в норме. Превышений нет. В городе живут более 500 тысяч человек.
Ранее нашествие гигантской моли напугало жителей Томска и Северска. Крупные мотыльки скопились на нескольких улицах. «Народ, выходя с авторынка, просто хрустел по ним», — сообщили очевидцы.
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