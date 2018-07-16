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Травля гусениц, пожирающих леса, намечена будущим летом
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Травля гусениц, пожирающих леса, намечена будущим летом 

Все новости Новосибирской области 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Такого наплыва сибирского шелкопряда куйбышевцы не видели никогда. Впервые небольшие очаги заметили в прошлом году, но опасений они не вызывали. Сегодня же ситуация в корне изменилось. Места, где нет гусениц, можно посчитать по пальцам.
«Когда загребали картошку, вообще хруст стоял — мы остановились и слушаем. Думали, хотя бы тополь не съедят, и его тоже объели», — рассказывает жительница деревни Бурундуково Мария Николаева.
В департаменте лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу говорят, что, в основном, в Новосибирской области страдает север. Это Усть-Таркский, Татарский и Северный районы. Вот только показатели несколько лет держатся на одном и том же уровне. Ситуация может измениться в этом году, и не в лучшую сторону.
«Учитывая жаркое лето, мы прогнозируем, что возможно резкое увеличение численности гусениц шелкопряда. В такой ситуации мы объявляем комплексные процедуры весной, и летом следующего года будем обрабатывать данные территории», — говорит руководитель департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу Владимир Гришин.
Этой осенью специалисты проведут первый мониторинг. Он покажет, насколько увеличились очаги заражения сибирским шелкопрядом. Следующая проверка пройдет весной. Она будет решающей для того, чтобы назначать обработку зараженной территории в Новосибирской области летом 2019.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги Недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — Дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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