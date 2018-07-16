Непогода разбушевалась: на Дону выпал крупный град

Обещанная синоптиками непогода добралась и до донской столицы. Ростовчане начали делится в Сети видео, на котором видно, что в Северном жилом массиве идет крупный град, сопровождающийся ливнем и шквальным ветром. Черные тучи надвигаются и на центр Ростова.

Поселок

Степной в Ростовской области

— Местами идёт град. Прячьте машины, доставайте зонты, — сообщают пользователи в соцсетях. — А ещё лучше — сидите дома. В Ростове можно утонуть практически на любой улице.

Как сообщают очевидцы, под Ростовом в поселке Рассвет сильный дождь уже идет полтора часа. Многие удивляются, что тучи проходят мимо отдельных районов Ростова, а в других льет ливневый дождь.

Поселок

Ковалевка в Ростовской области