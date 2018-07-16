Непогода разбушевалась: на Дону выпал крупный град 

Крупный град начался в Ростовской области
Обещанная синоптиками непогода добралась и до донской столицы. Ростовчане начали делится в Сети видео, на котором видно, что в Северном жилом массиве идет крупный град, сопровождающийся ливнем и шквальным ветром. Черные тучи надвигаются и на центр Ростова.
Поселок
Степной в Ростовской области
— Местами идёт град. Прячьте машины, доставайте зонты, — сообщают пользователи в соцсетях. — А ещё лучше — сидите дома. В Ростове можно утонуть практически на любой улице.
Как сообщают очевидцы, под Ростовом в поселке Рассвет сильный дождь уже идет полтора часа. Многие удивляются, что тучи проходят мимо отдельных районов Ростова, а в других льет ливневый дождь.
Поселок
Ковалевка в Ростовской области
— Остерегайтесь деревьев. Не вздумайте под ними прятаться, — рекомендуют горожане друг другу. — Уж лучше где-то переждать непогоду, чем попасть под сильную грозу и град. Сейчас в Аксайском районе начался град. Мощный ливень прошел и в Новочеркасске. Потоки воды буквально затопили район ж/д вокзала. Сегодня, 16 июля, спасатели предупреждали, что в донском регионе ожидаются сильные дожди с грозой и шквалистым ветром. Людей просят не находиться рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и витринами.