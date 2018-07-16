Итоги недели: падение самолета, убийство на автобазе в Кирове и открытие новых производств 

10 июля в 13:00 на территории аэродрома «Кучаны» во время учебного полета разбился легкомоторный самолет Zlin 42, принадлежащий ООО «Вяткаавиа».
За штурвалом самолета находился заместитель генерального директора по организации летной работы «Вяткаавиа» Анатолий Лючанду, а пассажиром был заместитель полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.
Пилот и пассажир были доставлены в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии в состоянии средней тяжести.
Убийство на автобазе
8 июля около 2 часов на территории одной из автобаз, расположенной в Кирове на улице Красной Звезды, было обнаружено тело 39-летнего мужчины с колото-резаной раной шеи.
«По версии следствия, вечером 7 июля на территории автобазы компания молодых людей распивала спиртные напитки. В ходе употребления алкоголя 39-летний мужчина оскорбил находящуюся в компании 46-летнюю женщину, стал проявлять к ней агрессию, в результате чего между ними начался конфликт. Подозреваемая взяла нож и нанесла своему обидчику одно ранение в область шеи. Осознав, что произошло, женщина попыталась сама оказать потерпевшему первую медицинскую помощь. Однако мужчину спасти не удалось. От полученной травмы он скончался на месте», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.
У убитого, работавшего автослесарем, остались трое детей. По словам соседей, старшему ребенку мужчины от первого брака 17 лет. Второй сын пойдет в четвертый класс, а младшему — исполнилось два года.
В ходе допроса женщина дала признательные показания. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, проводят необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.
Новые производства
11 июля на Вятском фанерном комбинате запустили новое производство фанеры. В официальном открытии приняли участие Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Кировской области Игорь Васильев.
Общий объем инвестиций в проект холдинга Segezha Group составил более 6 млрд рублей. Вятский фанерный комбинат начнет выпускать новый вид продукции — большеформатную продольную фанеру в объеме 71 тыс. м3/год и увеличит мощности действующего производства поперечной фанеры на 26 тыс. м3/год.
Таким образом, совокупная производственная мощность предприятия превысит 190 тыс. кубометров фанеры в год, сообщили в пресс-центре правительства области.
Днем ранее в Котельничском районе официально открыли завод по производству палочек для мороженого «Листрейд».
«В планах на ближайшее время — улучшить процесс производства и качества продукции. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с органами власти района и области», — подчеркнул на открытии завода руководитель предприятия Чжан Хуэйчжун.
На данный момент на «Листрейд» трудоустроено 120 котельничан. Из них 40 граждан по направлению Центра занятости обучились профессиям станочника и лущильщика шпона. На предприятии создали четыре рабочих места для граждан с ограниченными возможностями. В дальнейшем планируется запустить вторую линию по упаковке палочек для мороженого и создать еще 80 рабочих мест.
Тем временем…
Выпускник кировского физико-математического лицея 17-летний Сергей Лучинин завоевал серебряную медаль на Международной математической олимпиаде.
За звание сильнейших математиков мира в румынский город Клуж приехали побороться 116 команд. В общей сложности российские школьники завоевали 5 золотых и 1 серебряную медаль, выведя нашу команду в тройку лучших по итогам олимпиады.
В этом году в сборную России вошли шесть школьников. Кроме Сергея Лучинина на международном турнире в Румынии побывали представители из Челябинска, Москвы и Санкт-Петербурга.
Несколько лет подряд молодой человек был призером и победителем Всероссийской олимпиады по математике, побеждал в областных и региональных турнирах. Большую роль в его подготовке сыграли учителя физико-математического лицея и преподаватели Центра дополнительного образования одаренных школьников. О том, что Сергея ждут большие успехи в математике, учителя не сомневались.
13 июля в Яранске открыли кинозал
Это стало возможным в рамках федеральной программы Фонда кино. Центр культурного развития «Ярград» получил субсидию в размере 4,858 млн рублей на оснащение кинозала современным видеопроекционным и звуковым оборудованием для организации регулярных кинопоказов.
После завершения торжественной части мероприятия, на которой присутствовали заместитель министра культуры региона Елена Царева и глава района Денис Иконников, зрителей пригласили на киносеанс нового российского фильма «Тренер», а уже вечером впервые яраничи вместе со всеми российскими кинозрителями увидели премьерный показ фильма «Небоскреб» в формате 3D.
А в преображение Омутнинска собрались вложить 6 млрд рублей
По крайней мере, именно такую программу комплексного развития городского поселения до 2022 года презентовал глава Омутнинска губернатору Кировской области Игорю Васильеву.
Как пояснил глава городского поселения Игорь Шаталов, за пять лет на преображение Омутнинска планируется потратить около 6 млрд рублей. 75% из них — средства инвесторов, еще 25% — средства областного и федерального бюджетов, выделяемые на реализацию различных программ.
Преобразования коснутся реализации инвестиционных проектов, сферы здравоохранения. Одно из важных направлений комплексной программы — «Развитие городской среды и благоустройство».