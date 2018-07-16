Итоги недели: падение самолета, убийство на автобазе в Кирове и открытие новых производств

10 июля в 13:00 на территории аэродрома «Кучаны» во время учебного полета разбился легкомоторный самолет Zlin 42, принадлежащий ООО «Вяткаавиа».

За штурвалом самолета находился заместитель генерального директора по организации летной работы «Вяткаавиа» Анатолий Лючанду, а пассажиром был заместитель полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.

Пилот и пассажир были доставлены в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии в состоянии средней тяжести.

Убийство на автобазе

8 июля около 2 часов на территории одной из автобаз, расположенной в Кирове на улице Красной Звезды, было обнаружено тело 39-летнего мужчины с колото-резаной раной шеи.

«По версии следствия, вечером 7 июля на территории автобазы компания молодых людей распивала спиртные напитки. В ходе употребления алкоголя 39-летний мужчина оскорбил находящуюся в компании 46-летнюю женщину, стал проявлять к ней агрессию, в результате чего между ними начался конфликт. Подозреваемая взяла нож и нанесла своему обидчику одно ранение в область шеи. Осознав, что произошло, женщина попыталась сама оказать потерпевшему первую медицинскую помощь. Однако мужчину спасти не удалось. От полученной травмы он скончался на месте», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.

У убитого, работавшего автослесарем, остались трое детей. По словам соседей, старшему ребенку мужчины от первого брака 17 лет. Второй сын пойдет в четвертый класс, а младшему — исполнилось два года.

В ходе допроса женщина дала признательные показания. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, проводят необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

Новые производства

Общий объем инвестиций в проект холдинга Segezha Group составил более 6 млрд рублей. Вятский фанерный комбинат начнет выпускать новый вид продукции — большеформатную продольную фанеру в объеме 71 тыс. м3/год и увеличит мощности действующего производства поперечной фанеры на 26 тыс. м3/год.

Таким образом, совокупная производственная мощность предприятия превысит 190 тыс. кубометров фанеры в год, сообщили в пресс-центре правительства области.

Днем ранее в Котельничском районе официально открыли завод по производству палочек для мороженого «Листрейд».

«В планах на ближайшее время — улучшить процесс производства и качества продукции. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с органами власти района и области», — подчеркнул на открытии завода руководитель предприятия Чжан Хуэйчжун.

На данный момент на «Листрейд» трудоустроено 120 котельничан. Из них 40 граждан по направлению Центра занятости обучились профессиям станочника и лущильщика шпона. На предприятии создали четыре рабочих места для граждан с ограниченными возможностями. В дальнейшем планируется запустить вторую линию по упаковке палочек для мороженого и создать еще 80 рабочих мест.

Тем временем…

Выпускник кировского физико-математического лицея 17-летний Сергей Лучинин завоевал серебряную медаль на Международной математической олимпиаде.

За звание сильнейших математиков мира в румынский город Клуж приехали побороться 116 команд. В общей сложности российские школьники завоевали 5 золотых и 1 серебряную медаль, выведя нашу команду в тройку лучших по итогам олимпиады.

Москвы и Санкт-Петербурга. В этом году в сборную России вошли шесть школьников. Кроме Сергея Лучинина на международном турнире в Румынии побывали представители из Челябинска

Несколько лет подряд молодой человек был призером и победителем Всероссийской олимпиады по математике, побеждал в областных и региональных турнирах. Большую роль в его подготовке сыграли учителя физико-математического лицея и преподаватели Центра дополнительного образования одаренных школьников. О том, что Сергея ждут большие успехи в математике, учителя не сомневались.

13 июля в Яранске открыли кинозал

Это стало возможным в рамках федеральной программы Фонда кино. Центр культурного развития «Ярград» получил субсидию в размере 4,858 млн рублей на оснащение кинозала современным видеопроекционным и звуковым оборудованием для организации регулярных кинопоказов.

После завершения торжественной части мероприятия, на которой присутствовали заместитель министра культуры региона Елена Царева и глава района Денис Иконников, зрителей пригласили на киносеанс нового российского фильма «Тренер», а уже вечером впервые яраничи вместе со всеми российскими кинозрителями увидели премьерный показ фильма «Небоскреб» в формате 3D.

А в преображение Омутнинска собрались вложить 6 млрд рублей

По крайней мере, именно такую программу комплексного развития городского поселения до 2022 года презентовал глава Омутнинска губернатору Кировской области Игорю Васильеву.

Как пояснил глава городского поселения Игорь Шаталов , за пять лет на преображение Омутнинска планируется потратить около 6 млрд рублей. 75% из них — средства инвесторов, еще 25% — средства областного и федерального бюджетов, выделяемые на реализацию различных программ.

Преобразования коснутся реализации инвестиционных проектов, сферы здравоохранения. Одно из важных направлений комплексной программы — «Развитие городской среды и благоустройство».