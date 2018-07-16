Алтай-Кокс награждает работников к Дню металлурга 

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню металлурга.
Генеральный директор Алтай-Кокса Павел Лизогуб открыл обновленную Галерею почета и вручил заводчанам награды Министерства промышленности и торговли РФ. Звания «Почетный металлург РФ» удостоены слесарь-ремонтник ремонтного цеха Анвар Сагидуллин и машинист цеха улавливания Юрий Карпенко. Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ награждены начальник цеха автоматизации Олег Павловец, начальник коксового отделения №2 Владислав Калачев, начальник отдела по оперативному планированию ремонтов Алексей Лысенко.
«Честь и хвала работникам, которые своими руками создают стальную основу экономики нашей страны. Вы можете гордиться собой, а ветераны могут гордиться вами. От души благодарю вас за работу, преданность своему делу», — поздравил Павел Лизогуб.
Депутат Государственной Думы РФ Олег Быков передал коллективу Алтай-Кокса Благодарственное письмо за высокие результаты в производственной деятельности и весомый вклад в развитие коксохимической промышленности.
Врио заместителя председателя Правительства Алтайского края Виктор Мещеряков поздравил металлургов и вручил медали Алтайского края «За заслуги в труде» электрослесарю теплоэлектроцентрали Петру Демину, сортировщику кокса Александру Воробьеву, аппаратчику цеха улавливания Алексею Иванову, водителю автотранспортного цеха Владимиру Жукову.
Награды своих ведомств вручили сотрудникам завода депутат Алтайского краевого законодательного собрания Сергей Приб, глава Заринска Иван Терешкин и председатель Алтайской краевой организации ГМПР Ольга Тюльпина.
Более 200 наград удостоились работники Алтай-Кокса в День металлурга. Все награжденные получили памятные подарки и денежные премии. Свои творческие номера им подарил государственный молодежный ансамбль песни и танца «Алтай».
Информация об Алтай-Коксе
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.