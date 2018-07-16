Алтай-Кокс награждает работников к Дню металлурга

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню металлурга.

«Честь и хвала работникам, которые своими руками создают стальную основу экономики нашей страны. Вы можете гордиться собой, а ветераны могут гордиться вами. От души благодарю вас за работу, преданность своему делу», — поздравил Павел Лизогуб.

Награды своих ведомств вручили сотрудникам завода депутат Алтайского краевого законодательного собрания Сергей Приб , глава Заринска Иван Терешкин и председатель Алтайской краевой организации ГМПР Ольга Тюльпина.

Более 200 наград удостоились работники Алтай-Кокса в День металлурга. Все награжденные получили памятные подарки и денежные премии. Свои творческие номера им подарил государственный молодежный ансамбль песни и танца «Алтай».

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