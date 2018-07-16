Обзор прессы: россияне распробовали вкус натурального кофе 

«МИР 24» предлагает обзор самых обсуждаемых в Содружестве новостей в понедельник, 16 июля.
Почти 80 тыс. зрителей собрал финал ЧМ по футболу московских «Лужниках. Всего матчи мундиаля в 11 городах России посетили в общей сложности больше 3 млн человек, сообщает газета „Аргументы и факты“.
Более чем на треть подскочил за последние полгода спрос российских покупателей на кофеварки и кофемашины. Как отмечают в одной из крупнейших торговых сетей по продаже бытовой техники, в этот период купили 450 тысяч таких аппаратов. Эксперты связывают это с повышением культуры потребления напитка, сообщает »Российская газета». На востоке Казахстана отмечается резкое снижение численности колорадского жука. Это произошло из-за аномальных морозов минувшей зимой, отмечают эксперты. Земля сильно промерзла, что и привело к гибели насекомых. В нескольких районах республики вредителей так мало, что даже не требуется химическая обработка растений, сообщает «Казахстанская правда». В Беларуси вырос объем производства готовых изделий из металла. За первые шесть месяцев этого года почти на 10%. Предприятия республики поставили на внешние рынки продукцию на сумму 920 миллионов долларов, сообщает газета «Беларусь сегодня».
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