Более 2,2 тыс. военных за пять лет получили служебное жилье в Амурской области

"В Амурской области вторым отделом ФГКУ «Востокрегионжилье» Минобороны России с начала текущего года было обеспечено служебным жильем более 180 семей военнослужащих. Всего за пятилетнее время работы организации распределено для проживания более 2200 служебных квартир", — сообщил Гордеев.

Он отметил, что жилье на то время, пока военные служат в Амурской области, предоставляется за счет освобождения квартир военными пенсионерами и плановых переводов военнослужащих к новым местам службы. Служебные квартиры удается быстро заселять благодаря грамотной организации работы специалистов жилищного обеспечения и добросовестному отношению к жилью военнослужащих.

Военнослужащие, стоящие в очереди на служебное жилье, могут получить компенсацию арендной платы съемного жилья. С 2015 года объем компенсаций за поднаем жилья приближен к рыночной стоимости его аренды.