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Более 2,2 тыс. военных за пять лет получили служебное жилье в Амурской области
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Более 2,2 тыс. военных за пять лет получили служебное жилье в Амурской области 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Более 180 семей военных получили служебное жилье в Амурской области с начала года. Всего за пять лет среди них распределено более 2,2 тыс. служебных квартир, сообщил в понедельник начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) полковник Александр Гордеев.
"В Амурской области вторым отделом ФГКУ «Востокрегионжилье» Минобороны России с начала текущего года было обеспечено служебным жильем более 180 семей военнослужащих. Всего за пятилетнее время работы организации распределено для проживания более 2200 служебных квартир", — сообщил Гордеев.
Он отметил, что жилье на то время, пока военные служат в Амурской области, предоставляется за счет освобождения квартир военными пенсионерами и плановых переводов военнослужащих к новым местам службы. Служебные квартиры удается быстро заселять благодаря грамотной организации работы специалистов жилищного обеспечения и добросовестному отношению к жилью военнослужащих.
Военнослужащие, стоящие в очереди на служебное жилье, могут получить компенсацию арендной платы съемного жилья. С 2015 года объем компенсаций за поднаем жилья приближен к рыночной стоимости его аренды.
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