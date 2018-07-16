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Два проблемных участка дорог отремонтировали в Партизанске
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Два проблемных участка дорог отремонтировали в Партизанске 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В Партизанске на двух улицах появился новый асфальт. Ремонт дорог был проведен за счет краевого и муниципального бюджетов в рамках краевой госпрограммы «Развитие транспортного комплекса Приморского края», сообщает PRIMPRESS.
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