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Домашние животные теперь могут ездить в поезде без хозяев
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Домашние животные теперь могут ездить в поезде без хозяев 

News.ru 1 час назад
Российские железные дороги с 16 июля ввели новую услугу по перевозке домашних питомцев без сопровождения хозяев. Контроль в дороге за животными обеспечат проводники
Пятый канал сообщает, что на этапе тестирования услуга будет доступна в поездах на 13 направлениях следования, таких как: Санкт-Петербург—Москва, Владивосток—Хабаровск и Омск—Новосибирск.
Список видов животных ограничен. Это могут быть кошки, кролики, птицы и хомяки, а также черепахи и собаки весом до 75 кг.
Минимальная стоимость билета обойдётся в 730 рублей. Перевозка осуществляется только в клетках. Оформлением занимается специализированная багажная касса.
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