Домашние животные теперь могут ездить в поезде без хозяев

Российские железные дороги с 16 июля ввели новую услугу по перевозке домашних питомцев без сопровождения хозяев. Контроль в дороге за животными обеспечат проводники

Пятый канал сообщает, что на этапе тестирования услуга будет доступна в поездах на 13 направлениях следования, таких как: Санкт-Петербург—Москва, Владивосток—Хабаровск и Омск—Новосибирск.

Список видов животных ограничен. Это могут быть кошки, кролики, птицы и хомяки, а также черепахи и собаки весом до 75 кг.

Минимальная стоимость билета обойдётся в 730 рублей. Перевозка осуществляется только в клетках. Оформлением занимается специализированная багажная касса.