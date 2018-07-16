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Расчеты С-400 в Крыму провели тренировку по развертыванию пусковых установок «на время»
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Расчеты С-400 в Крыму провели тренировку по развертыванию пусковых установок «на время» 

ТК «Звезда» 49 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе учения расчеты провели поиск и захват контрольной цели, в роли которой выступил беспилотный летательный аппарат.
Боевые расчеты дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» из состава армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) в Крыму приняли участие в тренировке по развертыванию комплексов, поиском и захватом воздушной цели «на время». Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.
«Личный состав комплексов на технике совершил марш в назначенный позиционный район, перевел комплексы в боевое положение, после чего расчеты выполнили топопривязку и ориентирование средств зенитного ракетного комплекса на местности», — говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что для проверки точности топопривязки расчеты провели поиск и захват контрольной цели, в роли которой выступил беспилотный летательный аппарат.
Отмечается, что заключительном этапом подготовки зенитчиков станет проведение электронных пусков ракет по условным воздушным целям.
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