Расчеты С-400 в Крыму провели тренировку по развертыванию пусковых установок «на время»

В ходе учения расчеты провели поиск и захват контрольной цели, в роли которой выступил беспилотный летательный аппарат.

Боевые расчеты дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» из состава армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) в Крыму приняли участие в тренировке по развертыванию комплексов, поиском и захватом воздушной цели «на время». Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

«Личный состав комплексов на технике совершил марш в назначенный позиционный район, перевел комплексы в боевое положение, после чего расчеты выполнили топопривязку и ориентирование средств зенитного ракетного комплекса на местности», — говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что для проверки точности топопривязки расчеты провели поиск и захват контрольной цели, в роли которой выступил беспилотный летательный аппарат.

Отмечается, что заключительном этапом подготовки зенитчиков станет проведение электронных пусков ракет по условным воздушным целям.