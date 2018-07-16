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Сахалин представит на ВЭФ-2018 павильон в форме гигантских морских волн
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Сахалин представит на ВЭФ-2018 павильон в форме гигантских морских волн 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Тихоокеанкское информационное агенство "Острова"
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июл — РИА Новости. Сахалинский павильон на IV Восточном экономическом форуме отразит идею строительства моста между островом и материком, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора.
"Здание сахалинской экспозиции сконструируют в виде двух гигантских морских волн, набегающих на сушу. Внутри будут находиться выставочные залы «Экономика» и «Спорт и туризм» с девятью презентационными зонами. А роль транспортного перехода сыграет сооружение понтонного типа, которое свяжет павильон с искусственным островом на озере, расположенном неподалеку. На переправе будет размещен макет скоростного поезда", — говорится в пресс-релизе.
Посетители познакомятся с экономическими проектами региона на интерактивной карте, оценят продукцию местных аграриев и молочные напитки от робота-бармена. Сахалин представит в экспозиции также оборудование для проведения глубоководных эхолокационных измерений, концентраты для биологически активных добавок, пищевые и косметические гели из ламинарии, рыбную муку, энергосберегающие окна, которые уже поставляются в Японию.
"На стенде, посвященном федеральному проекту «Дальневосточный гектар», расскажут об историях успеха владельцев земельных участков и помогут оформить заявку на их получение в Сахалинской области. В выставочном зале «Спорт и туризм» построят три тематические зоны — «Дети Азии», «Горный воздух» и «Путешествуй! Сахалин и Курилы», — говорится в документе.
Восточный экономический форум, зарекомендовавший себя в качестве глобальной коммуникационной площадки для бизнесменов из России, стран Европы и Азии, в этом году будет проходить с 11 по 13 сентября. Участники форума обсудят вопросы моделирования нового облика городов Дальнего Востока, развития социальной и научной среды, а также стратегии развития ключевых отраслей.
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