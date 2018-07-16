Спутниковые ошейники для оленей не прошли испытания на Чукотке

ТАСС , 16 июля. Спутниковые ошейники для животных, призванные облегчить жизнь оленеводов Чукотки, не оправдали себя на практике. Сейчас в регионе ждут новый опытный образец, сообщил корреспонденту ТАСС в понедельник начальник регионального управления сельского хозяйства Сергей Давидюк.

"Опытный образец, тестировавшийся в Канчаланской тундре для отслеживания стада оленей, перестал подавать сигналы спустя месяц после начала использования. Сотрудники сельхозпредприятия нашли оленя, сняли ошейник и передали в Анадырь , а мы отослали неисправное оборудование в Москву . Уже 25 июля мы получим доработанный образец, который также протестируем в условиях тундры", — рассказал Давидюк.

Спутниковый ошейник московской компании «Стэкком» проработал всего месяц из положенных двух. Предварительная причина поломки — попадание в него воды, однако точную причину определит производитель.

Ошейники необходимы для того, чтобы отслеживать передвижение оленей в тундре. Их надевают на самцов или важенок (взрослых самок северного оленя — прим. ТАСС), которые могут увести за собой часть стада, чтобы в случае пропажи можно было найти животных. Сигнал от ошейника поступает на мониторы в региональном департаменте промышленной и сельскохозяйственной политики, а также в самом хозяйстве.

Если следующий опытный образец успешно пройдет тестирование, правительство региона закупит около 700 таких ошейников для всех 68 бригад Чукотки. Сейчас в чукотской тундре пасется порядка 170 тыс. оленей. Оленеводство является одним из традиционных видов деятельности коренного населения, а в селах зачастую единственной сферой занятости. В 2017 году отрасль получила от регионального правительства поддержку на 930 млн рублей.