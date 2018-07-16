Завод по производству медтехники для лучевой терапии построят в Дубне

Подмосковье , на территории особой экономической зоны «Дубна», впервые в России построят завод по производству медицинской техники для лучевой терапии онкологических заболеваний. На предприятии будет создано 50 рабочих мест, сообщает телеканал «360».

Площадь завода составит 2,31 тысячи квадратных метров. Застройщиком объекта является ООО «Фабрика радиотерапевтической техники», резидент ОЭЗ.

В проекте предусмотрено возведение здания попеременной этажности и благоустройство прилегающей к будущему предприятию территории.

"Надзор за строительством данного объекта ведет отдел N 11 Главгосстройнадзора. Составлен график плановых проверок", — уточнил начальник регионального ведомства Артур Гарибян

Завод локализует производство медицинских линейных ускорителей в России. Устройства на нем будут собирать из комплектующих. Они применяются для лучевой терапии злокачественных новообразований высокоэнергетическими пучками фотонов и электронов.

Строительные работы должны завершиться во втором квартале 2019 года. После того, как объект введут в эксплуатацию, появится 50 рабочих мест.