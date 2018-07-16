Отразили атаку и захватили бандита: на авиабазе Толмачёво прошли учения группы антитеррора

На военной авиабазе Толмачёво Новосибирской области прошли занятия группы антитеррора: военные отразили нападение условного противника и не дали террористам захватить лётную технику.

«По замыслу проверки боеготовности подразделения антитеррора, диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) условного противника скрытно вторглась на территорию военной авиабазы, пытаясь захватить боевую летную технику и уничтожить военный аэродром. Военнослужащие были подняты по тревоге и выдвинулись к месту проникновения. Силы антитеррора вступили в бой с условным противником и захватили в плен главаря боевиков», — рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Кроме того, во время занятий группа сапёров осмотрела склады с боеприпасами, в поисках взрывчатки, которую установили условные террористы.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что в занятиях по боевой подготовке принял участие весь состав авиабазы Толмачёво.

Справка: военная авиабаза Толмачёво входит в состав 14 армии ВВС ПВО Центрального военного округа. На вооружении находятся многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ-В, предназначенные для транспортировки груза, личного состава и огневой поддержки с воздуха. А также ударные вертолеты Ми-24, которые применяются для уничтожения живой силы, бронетехники и огневых точек противника.

Ранее новосибирские спецназовцы провели занятия на горных хребтах в Саянах — во время учений военные поднялись на высоту 2400 метров и захватили лагерь условного противника.