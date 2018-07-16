Совместные учения всех видов вооруженных сил состоятся в ЮВО

В учениях будет задействовано более 2500 военнослужащих.

Авиация 4 армии ВВС и ПВО ЮВО с подразделениями Каспийской флотилии и общевойсковой армии ЮВО с 16 июля будут отрабатывать задачи межвидового взаимодействия на масштабных учениях под руководством командующего генерал-лейтенанта Виктора Севостьянова . Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«Задачи управления будут отработаны в ходе учения с участием группировки войск при тесном взаимодействии мотострелков пехоты, авиации и флота на совмещенном командном пункте. В числе таких задач — поражение наземных, морских и воздушных объектов условного противника при ведении многосферной операции, с практическим нанесением авиационных ударов по морским целям условного противника на морском полигоне в акватории Каспийского моря», — говорится в сообщении.

Всего в учении будет задействовано более 2500 военнослужащих. Также примут участие самолеты Су-30СМ, Су-27СМ3, Су-34, Су-24М и Су-25СМ и вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор», Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-35.