Ещё
В личном подсобном хозяйстве Нижегородской области выявлен птичий грипп
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В личном подсобном хозяйстве Нижегородской области выявлен птичий грипп 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Об этом СМИ сообщили представители регионального комитета Госветнадзора.
Как уточняется, падеж восьми индеек был зафиксирован 9 июля. На основании результатов лабораторных исследований был получен положительный результат на птичий грипп. По предварительным данным, погибшую птицу приобрели на рынке, а до этого вывезли из Чувашии.
В комитете уточнили, что последний раз падеж домашней птицы (куры) от птичьего гриппа был зафиксирован в селе Пикшень Большеболдинского района Нижегородской области 29 мая 2017 года.
По распоряжению губернатора Нижегородской области с 11 июля в селе Уразовка вводится карантин по птичьему гриппу.
Ранее сообщалось со ссылкой на Россельхознадзор о выявлении птичьего гриппа в трех личных подсобных хозяйствах Батыревского и Комсомольского районов Чувашии. Птица приобреталась для выращивания для личных нужд, передает агентство «Интерфакс». Птичий грипп был зафиксирован в республике Чувашия впервые за последние несколько лет.
Вести.Ru: последние новости
"Торговая война" ударит по избирателям Трампа В Ростовской области молния ударила в людей Все голы дня на ЧМ 2018/обзор матчей. Сборная мира. 15 июля. Прямая трансляция
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Педофил»: Маск разозлился на тайского дайвера9
Трамп: сдачи Москвы будет недостаточно580
Лепс не успел за фонограммой13
США заявили о победе F-35 над Су-5757
«Любой, кроме Порошенко»26
Видео
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:44
Кошки предчувствовали землетрясение в Японии
Катастрофы Интернет
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение