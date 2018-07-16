В личном подсобном хозяйстве Нижегородской области выявлен птичий грипп

Об этом СМИ сообщили представители регионального комитета Госветнадзора.

Как уточняется, падеж восьми индеек был зафиксирован 9 июля. На основании результатов лабораторных исследований был получен положительный результат на птичий грипп. По предварительным данным, погибшую птицу приобрели на рынке, а до этого вывезли из Чувашии

В комитете уточнили, что последний раз падеж домашней птицы (куры) от птичьего гриппа был зафиксирован в селе Пикшень Большеболдинского района Нижегородской области 29 мая 2017 года.

По распоряжению губернатора Нижегородской области с 11 июля в селе Уразовка вводится карантин по птичьему гриппу.