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На 10 дней жители нескольких районов Красноярска остались без горячей воды
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На 10 дней жители нескольких районов Красноярска остались без горячей воды 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Отключение плановое.
Вода придет в дома красноярцев утром 25 июля. Однако коммунальщики обещают, что эир может произойти раньше. Так без воды останутся жители Октябрьского, Железнодорожного, части Центрального района, кроме микрорайона «Покровский», и части Свердловского района города. Также в некоторых домах Советского и Кировского районов. Воды не будет у потребителей, которые получают ее от красноярской ТЭЦ-2.
Кстати, на прошлой неделе красноярец приняли душ посреди проезжей части на пр. Свободный. По всей видимости, умываться на улице мужчине пришлось из-за отсутствия в кранах холодной воды.
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