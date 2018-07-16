На 10 дней жители нескольких районов Красноярска остались без горячей воды

Отключение плановое.

Вода придет в дома красноярцев утром 25 июля. Однако коммунальщики обещают, что эир может произойти раньше. Так без воды останутся жители Октябрьского, Железнодорожного, части Центрального района, кроме микрорайона «Покровский», и части Свердловского района города. Также в некоторых домах Советского и Кировского районов. Воды не будет у потребителей, которые получают ее от красноярской ТЭЦ-2.

Кстати, на прошлой неделе красноярец приняли душ посреди проезжей части на пр. Свободный. По всей видимости, умываться на улице мужчине пришлось из-за отсутствия в кранах холодной воды.