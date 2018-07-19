КРДВ подала в суд на трех проблемных резидентов дальневосточных ТОР

ХАБАРОВСК , 19 июля. / ТАСС /. Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ) обратилась в суд с исковыми заявлениями о расторжении соглашений с тремя резидентами территорий опережающего развития (ТОР). Об этом ТАСС сообщил в четверг генеральный директор КРДВ Денис Тихонов.

"Всего было заявлено четыре иска о расторжении соглашений с резидентами территорий опережающего развития, по одному из них было вынесено положительное решение. Общая сумма штрафных санкций, в основном за неуплату платежей по аренде земельных участков, — 1,317 млн рублей", — сказал Тихонов.

Соглашение, как сообщил Тихонов, по решению суда расторгнуто с резидентом приморской ТОР «Михайловский» — «Дальневосточной сельскохозяйственной компанией». Бывший резидент собирался строить в регионе две молочные фермы на 2,4 тыс. голов и свиноводческий комплекс на 108 тыс. голов в год. Компания не запрашивала в КРДВ землю, либо инфраструктуру, не предоставила корпорации результаты инженерных изысканий и соответствующую проектную документацию, не отвечала на письма, в том числе с предложением расторгнуть соглашение без суда.

Условия заключенных соглашений, добавил гендиректор КРДВ, нарушили также еще три резидента. В частности, резидент ТОР «Камчатка» «Дальстройторг», резидент ТОР «Комсомольск» «Эпсилон-2», заявлявшийся, как сообщалось ранее, с проектом строительства цеха по выпуску авиадеталей, а также «Самарга-Холдинг» с крупным проектом по созданию транспортно-логистического центра в Хабаровском крае

"Корпорация не может допустить, чтобы резидент, не выполняя условий соглашения, был причиной неэффективного расходования бюджетных средств, в рамках предоставления налоговых преференций и обеспечения других льгот для инвесторов ТОР, в том числе создания и обеспечения резидентов инженерной инфраструктурой. Доля таких проектов на сегодня составляет менее 0,5%. При этом КРДВ внимательно отслеживает деятельность резидентов и направляет все усилия на их поддержку. Стоит отметить, что 54 проекта резидентов ТОР уже осуществляют заявленную деятельность. Всего же резиденты в рамках заключенных соглашений о реализации инвестиционных проектов в ТОР вложили более 93 млрд рублей, и создали 8,8 тыс. рабочих мест", — сказал Тихонов.

Он напомнил, что расторгнуть соглашение с резидентом корпорация вправе, если резидент не ведет работу по заявленному проекту в течение 25 месяцев со дня подписания документов с КРДВ, не предоставляет в срок проектную документацию и результаты инженерных изысканий, не вкладывает в проект предусмотренные соглашением суммы, имеет филиал или представительство за пределами ТОР. При расторжении соглашения по решению суда, либо по соглашению сторон предусмотрено начисление санкций за инфраструктуру, созданную за федеральный счет и не использованную в срок резидентом, а также за неуплату аренды за земельный участок, который был передан корпорацией резиденту по льготной ставке.

Расторгнутые соглашения

Помимо судебных исков еще 11 резидентов дальневосточных ТОР сначала действия этого режима в 2015 году, по данным КРДВ, расторгли соглашения с корпорацией по соглашению сторон. Это резиденты ТОР «Комсомольск» — «Торговый дом „Юкон“ и „Карбон“, ТОР „ИП „Кангалассы“ — „Глиняные карьеры Саха “ и „СахаНефтеБиоСорб“, ТОР „Хабаровск“ — “ Невада — Хабаровск», ТОР «Белогорск» — «Амурский завод металлических конструкций», а также резиденты нескольких приморских ТОР — «САТО», «Невада-Надеждинская», «Комплексный завод строительных изделий», «СтройДорСервис», «Приморский рыбопромышленный кластер».