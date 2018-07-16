«Вот этот торс»: 62-летний юморист Ефим Шифрин стал бодибилдером

Юморист и актер Ефим Шифрин успевает следить за собой, несмотря на плотный гастрольный график. На последнем снимке, который он выложил в свой Instagram, его просто не узнать. От старых пропорций не осталось почти ничего. Шифрин настолько увлекся бодибилдингом, что раскачался почти до габаритов Шварценеггера. И это при том, что возраст у юмориста уже почтенный — в марте ему исполнилось 62.

Поклонники артиста не смогли сдержать эмоций от его преображения:

— В обморок падаю от восторженного созерцания ваших ног — Бицепс бедра нормальный. — Отличная форма! Так держать! — восхитились в сети.