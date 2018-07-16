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СМИ: принцы Чарльз и Уильям отказались встречаться с Трампом
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СМИ: принцы Чарльз и Уильям отказались встречаться с Трампом 

ТАСС 1 час назад
ЛОНДОН, 16 июля. /ТАСС/. Принцы Чарльз и Уильям отказались встречаться с президентом США Дональдом Трампом и его супругой Меланьей во время рабочего визита главы Белого дома в Соединенное Королевство, завершившегося в воскресенье. Об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источник.
По утверждению источника издания, высокопоставленные придворные Елизаветы II при обсуждении вопроса о том, кому из членов королевской семьи надлежит сопровождать ее в ходе церемонии приветствия главы Белого дома и первой леди США во дворе Виндзорского замка, «разделили обеспокоенность в связи с нежеланием Чарльза и Уильяма принимать в ней [церемонии] участие». «Они просто отказались от участия. Это очень, очень необычно, чтобы королева находилась там без сопровождения», — приводит издание слова источника.
Кроме того, источник также сообщил, что и супруг Елизаветы, 97-летний принц Филип, хотя уже и отошел в силу возраста от исполнения обязанностей, которые обычно возлагаются на членов королевской семьи, может участвовать в любых мероприятиях на свое усмотрение, и в случае, если бы он захотел поприветствовать Трампа, то находился бы рядом с королевой.
В минувшую пятницу Елизавета II приняла в Виндзорском замке президента США и его супругу. Трамп стал 12-м президентом США, которому довелось получить аудиенцию у нынешнего британского монарха. На веку правления 92-летней королевы Елизаветы Трамп — уже 13-й президент США, но с одним из них — Линдоном Джонсоном — она не встречалась.
Кроме того, нынешний глава администрации США стал четвертым президентом своей страны, которого британский монарх принимала в Виндзоре. До сих пор это были Рональд Рейган в 1982 году, Джордж Буш-младший в 2008 году и Барак Обама в 2016 году.
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