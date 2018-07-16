СМИ: принцы Чарльз и Уильям отказались встречаться с Трампом

ЛОНДОН, 16 июля. / ТАСС /. Принцы Чарльз и Уильям отказались встречаться с президентом США Дональдом Трампом и его супругой Меланьей во время рабочего визита главы Белого дома в Соединенное Королевство , завершившегося в воскресенье. Об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источник.

По утверждению источника издания, высокопоставленные придворные Елизаветы II при обсуждении вопроса о том, кому из членов королевской семьи надлежит сопровождать ее в ходе церемонии приветствия главы Белого дома и первой леди США во дворе Виндзорского замка, «разделили обеспокоенность в связи с нежеланием Чарльза и Уильяма принимать в ней [церемонии] участие». «Они просто отказались от участия. Это очень, очень необычно, чтобы королева находилась там без сопровождения», — приводит издание слова источника.

Кроме того, источник также сообщил, что и супруг Елизаветы, 97-летний принц Филип, хотя уже и отошел в силу возраста от исполнения обязанностей, которые обычно возлагаются на членов королевской семьи, может участвовать в любых мероприятиях на свое усмотрение, и в случае, если бы он захотел поприветствовать Трампа, то находился бы рядом с королевой.