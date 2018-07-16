СМИ: болельщики сборной Франции устроили праздничные шествия в Торонто и Монреале

ОТТАВА , 16 июля. / ТАСС /. Поклонники сборной Франции устроили праздничные шествия в городах Монреаль (провинция Квебек) и Торонто (провинция Онтарио) в честь победы французов на чемпионате мира по футболу, который в воскресенье завершился в России . Об этом сообщил телеканал CBC.

В Монреале болельщики, завернутые во французские триколоры, устроили танцы на улицах района Ле Плато-Мон-Руаяль. По данным CBC, именно здесь, в основном, проживают выходцы из Франции, которых в этом городе насчитывается около 57 тыс. человек. В Торонто фанаты устроили небольшой парад на одной из центральных улиц города. Празднующие ненадолго перекрыли движение автомобилей, но после вмешательства полиции переместились на тротуары.

Между тем, как сообщили корреспондент ТАСС несколько коренных жителей франкоговорящей провинции Квебек, местное население, в основном, в финале поддерживало сборную Хорватии . «Это сложно объяснить. Да, мы говорим на французском языке, но у футбольной Франции исторически здесь немного поклонников», — сказал один из собеседников агентства.

В Оттаве, по свидетельству корреспондента ТАСС, который после завершения игры прошел мимо нескольких популярных спорт-баров города, победу сборной Франции на улице никто не праздновал. В городе в воскресенье стоит жаркая погода — столбики термометров поднимаются выше 30 градусов Цельсия, так что многие горожане либо смотрели финальную игру дома, либо уехали купаться на реки и озера.