Международный конкурс юных вокалистов Елены Образцовой пройдет в Петербурге 16-21 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 16 июля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский /. Седьмой международный конкурс юных вокалистов Елены Образцовой открывается в понедельник в Санкт-Петербурге при участии начинающих артистов из 14 стран Европы, Азии и Северной Америки. Площадкой смотра в течение шести дней будет Малый зал Филармонии имени Дмитрия Шостаковича, — сообщила ТАСС пресс-секретарь конкурса Динара Булатова.

Греция и Улан-Удэ, Комсомольска-на-Амуре, "Для участия в конкурсе, который пройдет в два тура, допущено более 180 юных талантов из 14 стран мира. Впервые за всю историю смотра в нем будут представлены Германия Великобритания . Традиционно форум открывает юные таланты из разных регионов России . В этом году впервые выступят начинающие певцы из Якутска Республики Мордовия ", — рассказала пресс-секретарь.

Армении, Белоруссии, Израиля, Казахстана, Нидерландов, США, Вместе с участниками из России к этому соревнованию допущены их сверстники из Азербайджана Узбекистана , с Украины , из Эстонии . Все участники от 9 до 18 лет разделены на три возрастные группы

В дни конкурса преподаватели и концертмейстеры смогут повысить свою квалификацию. Как сообщила пресс-секретарь, «впервые в рамках форума с 17 по 20 июля будет проводиться Международная творческая школа вокального мастерства Елены Образцовой».

Организаторами конкурса выступили Культурный центр Елены Образцовой (Санкт-Петербург) и «Фонд Елены Образцовой» ( Москва ) при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Смотр проводится в рамках проекта «Дети — наследники великой музыкальной культуры» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Конкурс завершится 21 июля выступлением лауреатов.