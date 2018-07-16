Международный конкурс юных вокалистов Елены Образцовой пройдет в Петербурге 16-21 июля 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Седьмой международный конкурс юных вокалистов Елены Образцовой открывается в понедельник в Санкт-Петербурге при участии начинающих артистов из 14 стран Европы, Азии и Северной Америки. Площадкой смотра в течение шести дней будет Малый зал Филармонии имени Дмитрия Шостаковича, — сообщила ТАСС пресс-секретарь конкурса Динара Булатова.
"Для участия в конкурсе, который пройдет в два тура, допущено более 180 юных талантов из 14 стран мира. Впервые за всю историю смотра в нем будут представлены Германия, Греция и Великобритания. Традиционно форум открывает юные таланты из разных регионов России. В этом году впервые выступят начинающие певцы из Якутска, Улан-Удэ, Комсомольска-на-Амуре, Республики Мордовия", — рассказала пресс-секретарь.
Вместе с участниками из России к этому соревнованию допущены их сверстники из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Израиля, Казахстана, Нидерландов, США, Узбекистана, с Украины, из Эстонии. Все участники от 9 до 18 лет разделены на три возрастные группы
В состав международного жюри вошли звезды мировой оперной сцены и деятели культуры и искусства — народный артист Грузинской ССР, бас Паата Бурчуладзе (Грузия), народная артистка России Лариса Гергиева, тенор Петер Дворски из Словакии, итальянский бас-баритон Бруно Пратико, профессор Литовской Академии музыки, народная артистка Литвы Ирена Милькявичюте, режиссер и продюсер Ханс Йоахим Фрай из Австрии.
В дни конкурса преподаватели и концертмейстеры смогут повысить свою квалификацию. Как сообщила пресс-секретарь, «впервые в рамках форума с 17 по 20 июля будет проводиться Международная творческая школа вокального мастерства Елены Образцовой».
Организаторами конкурса выступили Культурный центр Елены Образцовой (Санкт-Петербург) и «Фонд Елены Образцовой» (Москва) при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Смотр проводится в рамках проекта «Дети — наследники великой музыкальной культуры» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Конкурс завершится 21 июля выступлением лауреатов.