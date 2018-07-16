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20 тысяч участников ожидается на ночном велопараде
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20 тысяч участников ожидается на ночном велопараде 

Управа района Гагаринский 38 минут назад
Фото: Управа района Гагаринский
Около 20 тысяч человек могут принять участие в ночном велопараде, который состоится в столице 4 августа. Об этом сообщил организатор московского велопарада Владимир Кумов.
Организаторы ожидают до 20 тысяч участников на ночном велопарада. Из-за изменения даты мероприятия и совпадения с рядом музыкальных фестивалей, количество участников может уменьшится, но большое количество людей ждут велопарада, некоторые специально берут отгулы и отпускные.
Участники велопарада смогут проехать 20 км по центральным улицам и набережным. Сбор всех участников назначен на 22:00 на Суворовской площади. Начнется мероприятие в 23:00. Велопарад — это не спортивная гонка, средняя скорость движения колонны не превысит 15-16 км/ч. Принять участие может каждый желающий, независимо от физической подготовки и типа велосипеда, единственное требование ко всем участникам — наличие переднего и заднего фонарей.
Фото:matritca.kz
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