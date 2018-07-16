20 тысяч участников ожидается на ночном велопараде

Около 20 тысяч человек могут принять участие в ночном велопараде, который состоится в столице 4 августа. Об этом сообщил организатор московского велопарада Владимир Кумов.

Организаторы ожидают до 20 тысяч участников на ночном велопарада. Из-за изменения даты мероприятия и совпадения с рядом музыкальных фестивалей, количество участников может уменьшится, но большое количество людей ждут велопарада, некоторые специально берут отгулы и отпускные.

Участники велопарада смогут проехать 20 км по центральным улицам и набережным. Сбор всех участников назначен на 22:00 на Суворовской площади. Начнется мероприятие в 23:00. Велопарад — это не спортивная гонка, средняя скорость движения колонны не превысит 15-16 км/ч. Принять участие может каждый желающий, независимо от физической подготовки и типа велосипеда, единственное требование ко всем участникам — наличие переднего и заднего фонарей.

Фото:matritca.kz