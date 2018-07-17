Военнослужащие ЮВО завершили ликвидацию последствий урагана в Краснодарском крае

За восемь суток работ было очищено 219 частных подворий, 96 домовладений и здание дошкольного образовательного учреждения станицы Новокорсунской.

Отрядом ликвидации последствий урагана в Тимашевском районе Краснодарского края от Южного военного округа (ЮВО) завершена операция по оказанию помощи населению станицы Новокорсунской.

За 8 суток проведения работ военнослужащими очищено 219 частных подворий, 96 домовладений и 1 здание дошкольного образовательного учреждения населенного пункта.

Работы по расчистке, выносу поврежденной кровли и разбору уничтоженных временных построек проводились на четырех улицах станицы.

Всего к оказанию помощи было привлечено более 50 военнослужащих ЮВО и 2 единицы тяжелой автомобильной техники.