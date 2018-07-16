На Кубани начинают взимать курортный сбор с отдыхающих

КРАСНОДАР , 16 июл — РИА Новости . Курортный сбор, эксперимент по введению которого в Краснодарском крае в связи с проведением на его территории игр чемпионата мира по футболу был перенесен с 1 мая на 16 июля, с понедельника начинают взимать в восьми экспериментальных территориях региона.

Анапу, Как ранее сообщалось, в Краснодарском крае эксперимент охватил Сочи Геленджик , Горячий Ключ и четыре поселения Туапсинского района (Новомихайловское, Джубгское, Небугское и Шепсинское). Срок начала эксперимента в регионе был перенесен, чтобы освободить от сбора болельщиков и делегации на ЧМ-2018. Установленный в Краснодарском крае размер сбора — десять рублей в сутки. От уплаты, кроме 19 льготных категорий граждан, предусмотренных федеральным законом, освобождены также постоянные жители региона. Гостиницы, дома отдыха и санатории обязаны вести учет отдыхающих и перечислять собранные средства в краевой бюджет, откуда в последующем деньги будут направляться на развитие курортной инфраструктуры экспериментальных территорий.

"По предварительным расчетам, поступления от сбора в 2018 году составят 70 миллионов рублей. Средства поступят в краевой бюджет, в Фонд развития курортной инфраструктуры, затем они будут в полном объеме переданы в муниципалитеты, где были собраны", — сообщил РИА Новости губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

Он также уточнил, что деньги можно будет потратить только на развитие курортной инфраструктуры. Конкретные предложения города и районы уже готовят, все они будут рассмотрены Общественным советом при региональном минкурортов, куда войдут представители отраслевых ассоциаций, отельеры, общественники и эксперты.

Как сообщалось ранее, власти экспериментальных курортных территорий и руководители средств размещения заявляют о готовности к началу реализации эксперимента.

За неуплату курортного сбора законом предусмотрены административные штрафы: для туристов — от 500 до 2 тысяч рублей, для гостиниц и здравниц — от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.