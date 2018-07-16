Киевский КБК направит кредит в 10 млн евро на модернизацию производства 

Представители ведущего украинского КБК сообщают, что кредитные средства будут, прежде всего, направлены на сокращение выбросов углекислого газа до уровня, предусмотренного отраслевыми стандартами ЕС. Кроме того, на комбинате планируют создать линию переработки макулатуры, которая будет полностью соответствовать европейским требованиям относительно ресурсо— и энергоэффективности.
В течение ближайшего года-двух на Киевском КБК хотят реализовать комплекс мероприятий, направленных на повышение качества выпускаемой продукции и расширение ее ассортимента. В частности, на будущий год запланирована установка современного башмачного пресса, с помощью которого удастся улучшить качество выпускаемой картонной продукции. В текущем году на предприятии готовят к пуску новые упаковочные линии, ориентированные на производство туалетной бумаги, полотенец, простыней и пр. продукции сегмента AFH tissue.
Ранее сообщалось, что до конца года на комбинате планируют заменить морально устаревшие насосы на современные и экономичные турбовентиляторы. Ожидается, что по итогам реализации этого проекта удастся ежегодно экономить на потреблении электроэнергии до 180 тыс. евро.