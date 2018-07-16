Киевский КБК направит кредит в 10 млн евро на модернизацию производства

Представители ведущего украинского КБК сообщают, что кредитные средства будут, прежде всего, направлены на сокращение выбросов углекислого газа до уровня, предусмотренного отраслевыми стандартами ЕС . Кроме того, на комбинате планируют создать линию переработки макулатуры, которая будет полностью соответствовать европейским требованиям относительно ресурсо— и энергоэффективности.

В течение ближайшего года-двух на Киевском КБК хотят реализовать комплекс мероприятий, направленных на повышение качества выпускаемой продукции и расширение ее ассортимента. В частности, на будущий год запланирована установка современного башмачного пресса, с помощью которого удастся улучшить качество выпускаемой картонной продукции. В текущем году на предприятии готовят к пуску новые упаковочные линии, ориентированные на производство туалетной бумаги, полотенец, простыней и пр. продукции сегмента AFH tissue.

Ранее сообщалось, что до конца года на комбинате планируют заменить морально устаревшие насосы на современные и экономичные турбовентиляторы. Ожидается, что по итогам реализации этого проекта удастся ежегодно экономить на потреблении электроэнергии до 180 тыс. евро.