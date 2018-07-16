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Выступления звезд на концерте оставили Сахалин без денег на паромы?
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Выступления звезд на концерте оставили Сахалин без денег на паромы? 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
На острове День семьи, любви и верности обошелся бюджету в 9,8 млн рублей. Об этом стало известно из 13 тендеров, опубликованных Сахалинской филармонией на сайте госзакупок. 2 млн 175 тыс. руб­лей потратили на авиабилеты для гостей из Москвы. На их проживание в отеле «Пасифик Плаза Сахалин» ушло 356 тыс. рублей, а на услуги автотранспорта — еще 220 тыс. руб­лей.
1,7 млн рублей заплатили Дмитрию Харатьяну и его супруге Марине Майко. Подзабытые артисты вели праздничный концерт. На 2 463 тыс. рублей напели группы «Корни», «Инь-Ян», «Фабрика» и певец Денис Клявер.
Думается, многие местные жители миллионные траты на поддержку российской попсы не поймут. С началом лососевой путины в регионе остро встала проблема: как добраться из материкового поселка Ванино на островную часть. Паромы, которые могут перевозить по технике безопасности не более 50 человек, не справляются с пассажиропотоком. В Ванино сутками ждут транспорта не только вахтовики, но и обычные жители, которые возвращаются из отпусков. Проблема — в нехватке паромов и, как всегда, денег на их строительство.
Каждые сутки в Ванино на вокзале зависают порядка 140 человек. И пока все не так уж плохо. Три года назад на материке застряли 1,5 тысячи человек. Люди ложились на рельсы и просили вывезти их на остров. Настроение царило, прямо скажем, не праздничное. Так, может, чем тратить деньги на певцов, направить их на что-то более насущное? Семьи сахалинцев были бы благодарны.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №26-2018 под заголовком «Когда душа Харатьяна просит».
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