Выступления звезд на концерте оставили Сахалин без денег на паромы?

На острове День семьи, любви и верности обошелся бюджету в 9,8 млн рублей. Об этом стало известно из 13 тендеров, опубликованных Сахалинской филармонией на сайте госзакупок. 2 млн 175 тыс. руб­лей потратили на авиабилеты для гостей из Москвы . На их проживание в отеле «Пасифик Плаза Сахалин» ушло 356 тыс. рублей, а на услуги автотранспорта — еще 220 тыс. руб­лей.

Думается, многие местные жители миллионные траты на поддержку российской попсы не поймут. С началом лососевой путины в регионе остро встала проблема: как добраться из материкового поселка Ванино на островную часть. Паромы, которые могут перевозить по технике безопасности не более 50 человек, не справляются с пассажиропотоком. В Ванино сутками ждут транспорта не только вахтовики, но и обычные жители, которые возвращаются из отпусков. Проблема — в нехватке паромов и, как всегда, денег на их строительство.

Каждые сутки в Ванино на вокзале зависают порядка 140 человек. И пока все не так уж плохо. Три года назад на материке застряли 1,5 тысячи человек. Люди ложились на рельсы и просили вывезти их на остров. Настроение царило, прямо скажем, не праздничное. Так, может, чем тратить деньги на певцов, направить их на что-то более насущное? Семьи сахалинцев были бы благодарны.

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