Трамп прав по поводу НАТО

Наш главнокомандующий — человек грубый. Многие американцы одержимы гневом по поводу любого его слова или действия. Однако сколь бы невежливо он ни излагал свои взгляды, он совершенно прав, говоря, что американцы занимают в НАТО неудачное положение, и что остальным членам этого якобы союза следует «НЕМЕДЛЕННО» начать платить свою справедливую долю.

Зачем на этой неделе был проведен саммит НАТО? Разве все эти люди — во всяком случае те из них, кто сколько-то важен (приношу извинения заместителю командующего словенских ВВС, уверен, что он — очень способный парень) — не встретились всего несколько недель назад на саммите G7? О чем им было разговаривать? И почему журналисты отнеслись к этой череде незначительных встреч, главным предназначением которых было позирование перед камерами, с безоговорочным почтением, будто это была Парижская мирная конференция, а не очередные каникулы для скользких еврократов, способных только пить шампанское на самолетах и носить дорогие синие костюмы без галстуков? Когда этим занимался Скотт Прюитт , мы заслуженно вышвырнули его в отставку; когда это делают аппаратчики ООН или ЕС , мы притворяемся, будто это люди необыкновенной культуры и достоинства, а не кучка бездельников — и цитируем в газетах их трусливые выпады в адрес наших лидеров.

Говоря о каникулах, в Евросоюзе работникам положено по меньшей мере 4 недели оплачиваемого отпуска в год. В США работодатель не обязан предоставлять ни дня оплачиваемого отпуска даже матерям, едва родившим ребенка — они должны немедленно вернуться к своему священному долгу и продолжить участвовать в росте национальной экономики. Гуманное отношение европейцев к тому, что социологи называют соотношением работы и личной жизни — один из многочисленных критериев, по которым немцы, французы и итальянцы живут лучше, чем американцы. В Западной Европе дешевле и качественнее медицинское обслуживание. Там больше платят за меньшее число рабочих часов. У них лучше дороги, школы, еда, намного лучше напитки, дома и мебель. У них чище воздух. Здания, в которых они молятся Господу, красивее наших. Они куда дольше живут. Они даже не получают серьезных наказаний, когда игнорируют свои идиотские запреты на курение.

Кто-то мог бы заявить, возможно даже с долей справедливости, что США могли бы легко предоставить своим гражданам все то же самое, будь у нас другой президент, Конгресс и Верховный суд, другие избиратели и другие миллиардеры, финансирующие избирательные кампании кандидатов. Однако это не имеет отношения к разговору. Что совершенно ясно, так это то, что если бы все члены НАТО соблюдали свои обязанности, они не смогли бы обеспечивать своим гражданам привычный уровень жизни.

Я — ярый сторонник международной помощи; я считаю, что оказывать ее — моральный долг каждой обеспеченной страны. Однако есть разница между поставками элементарных лекарств суданским детям, и субсидированием трехнедельного летнего отпуска условного Жан-Пьера, пока американские женщины вынуждены жертвовать своей зарплатой в супермаркете, чтобы побыть с детьми.

Простите, что веду себя, как отсталый мерзкий ксенофоб, однако когда напыщенный паршивец попивает вино и втолковывает, что американцы — одновременно кретины, слишком жадные, чтобы позаботиться друг о друге, и всезнающие, всемогущие и всеблагие ангелы, существующие лишь для того, чтобы защитить западный мир от вредного Владимира Путина — у меня краснеет в глазах; и белеет, и синеет. Я говорю это во многом потому, что в Италии , в Британии, а теперь даже и в Германии их собственное избалованное население готово разорвать в клочья свой нелепый межгосударственный свод законов, поскольку им кажется, что их многочисленным привилегиям угрожает число иммигрантов, которое меркнет по сравнению с количеством новых граждан, ежегодно принимаемых в США на протяжении десятилетий.

Существование НАТО зиждется на абсурдной фантазии, что страны вроде Болгарии или Хорватии можно считать союзниками США в сколько-то серьезном смысле. Если завтра начнется война с Китаем или Россией , действительно ли кто-то думает, что баланс сил склонится в нашу сторону силой оружия решительных и опытных мужчин и женщин Черногории , якобы независимой республики с населением, которое едва превышает таковое в Луисвилле, штате Кентукки?

Я пытаюсь придумать хоть один аргумент в пользу поддержания нынешнего положения НАТО. Все, что приходит мне в голову — признание того, что США — империя с кучкой вассалов в Европе, которые не могут сами обеспечить свою защиту за счет своих жалких ресурсов. Если это действительно так, возможно им следует быть более благодарными своему императору.