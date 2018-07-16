В Швеции разрабатывают бумажные батарейки

Исследователи из Уппсальского университета изучили особенности целлюлозных волокон, полученных из морских водорослей. Технология их получения уже достаточно давно отработана компанией BillerudKorsnäs в ходе производства различных упаковочных материалов. Ученые пришли к выводу, что этот вид целлюлозы может стать исходным сырьем для производства недорогих и экологически чистых батареек.

Представители BillerudKorsnäs отмечают, что результаты научных исследований можно будет максимально быстро внедрить в реальное производство. Они подчеркивают, что далеко не всегда научные изыскания проводятся с учетом реальных запросов компаний-производителей. Но, в данном случае процесс внедрения полученных результатов в производство займет минимум времени. Речь идет о создании бумажных батареек, которые будут дополнять выпускаемую упаковку. Они обеспечат питание миниатюрных датчиков, предоставляющих информацию о качестве содержимого товара. В результате конечный пользователь сможет узнать время вскрытия заводской упаковки, особенности изменения температурного режима, транспортировки и пр.

Авторы разработки подчеркивают, что батарейки нового типа являются 100% перерабатываемыми. Их электроды и корпус изготавливаются из целлюлозы, поэтому могут перерабатываться заодно с упаковкой.