Ещё
В Швеции разрабатывают бумажные батарейки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Швеции разрабатывают бумажные батарейки 

ИнформУпак 1 час назад
Исследователи из Уппсальского университета изучили особенности целлюлозных волокон, полученных из морских водорослей. Технология их получения уже достаточно давно отработана компанией BillerudKorsnäs в ходе производства различных упаковочных материалов. Ученые пришли к выводу, что этот вид целлюлозы может стать исходным сырьем для производства недорогих и экологически чистых батареек.
Представители BillerudKorsnäs отмечают, что результаты научных исследований можно будет максимально быстро внедрить в реальное производство. Они подчеркивают, что далеко не всегда научные изыскания проводятся с учетом реальных запросов компаний-производителей. Но, в данном случае процесс внедрения полученных результатов в производство займет минимум времени. Речь идет о создании бумажных батареек, которые будут дополнять выпускаемую упаковку. Они обеспечат питание миниатюрных датчиков, предоставляющих информацию о качестве содержимого товара. В результате конечный пользователь сможет узнать время вскрытия заводской упаковки, особенности изменения температурного режима, транспортировки и пр.
Авторы разработки подчеркивают, что батарейки нового типа являются 100% перерабатываемыми. Их электроды и корпус изготавливаются из целлюлозы, поэтому могут перерабатываться заодно с упаковкой.
ИнформУпак: последние новости
Комитет по культуре Ленобласти официально запретил одноразовый пластик Segezha Group начала производить большеформатную продольную фанеру Мы – Потребительское общество национального развития (ПОНР)
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп: сдачи Москвы будет недостаточно556
США заявили о победе F-35 над Су-5712
Меланья Трамп удивила нарядом в Хельсинки24
«Любой, кроме Порошенко»23
Россия позвала талибов в Москву
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
04:15
Пенсионным изменениям в день старта ЧМ дали объяснение
Личный счет
00:12
Израиль сбил российский беспилотник
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение