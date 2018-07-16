Ещё
Американцы не нашли США на контурной карте мира
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американцы не нашли США на контурной карте мира 

Газета.Ru 1 час назад
Случайным прохожим на улицах США предложили показать на контурной карте мира страны и назвать их. Однако задача оказалась невыполнимой подавляющему большинству американцев. Некоторые во время испытания даже перепутали Россию и США, сообщает телеканал «360».
Продюсеры шоу Джимми Киммела опубликовали на YouTube видео, на котором случайные люди на улицах должны были показать хотя бы несколько стран на контурной карте и назвать их.
Большинство американцев смогли лишь указать местоположение Африки, однако когда ведущая объясняла, что Африка — это континент, и просила назвать страны, участники пугались невыполнимой задачи и вскрикивали «О, мой бог».
Самым шокирующим стало то, что американцы не смогли указать, где вообще находится США. А если им это и удавалось, то о названии штатов не могло даже идти и речи — на этом их знания заканчивались.
Американцы «тыкали» указкой в Африку и называли ее «страной», Аляску называли Исландией, а Россию вообще перепутали с США.
"Ну, она же должна быть такая большая", — заявил девушка, которая и перепутала Москву и Вашингтон.
Многие американцы вообще не понимали разницы между «страной» и «континентом» и лишь загадочно улыбались после такого уточнения.
А положение спас маленький мальчик, которому на вид можно дать десять лет. Он не только перечислил страны Южной Америки, но и указал другие части света, причем все его ответы были безошибочными.
"Ну, слава богу. Если вы раньше не верили в то, что дети — это наше будущее, теперь поверите", — заявил Киммел.
Газета.Ru: последние новости
Под стадионом ЧМ-2018 в Волгограде обвалилась земля Собянин предложил москвичам придумать знак на Никольской в честь ЧМ-2018 В Зарайске открыли еще две новые детские площадки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп: сдачи Москвы будет недостаточно557
США заявили о победе F-35 над Су-5712
Меланья Трамп удивила нарядом в Хельсинки24
«Любой, кроме Порошенко»23
Россия позвала талибов в Москву
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
04:15
Пенсионным изменениям в день старта ЧМ дали объяснение
Личный счет
00:12
Израиль сбил российский беспилотник
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение