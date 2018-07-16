Американцы не нашли США на контурной карте мира

Случайным прохожим на улицах США предложили показать на контурной карте мира страны и назвать их. Однако задача оказалась невыполнимой подавляющему большинству американцев. Некоторые во время испытания даже перепутали Россию и США, сообщает телеканал «360».

Продюсеры шоу Джимми Киммела опубликовали на YouTube видео, на котором случайные люди на улицах должны были показать хотя бы несколько стран на контурной карте и назвать их.

Большинство американцев смогли лишь указать местоположение Африки, однако когда ведущая объясняла, что Африка — это континент, и просила назвать страны, участники пугались невыполнимой задачи и вскрикивали «О, мой бог».

Самым шокирующим стало то, что американцы не смогли указать, где вообще находится США. А если им это и удавалось, то о названии штатов не могло даже идти и речи — на этом их знания заканчивались.

Американцы «тыкали» указкой в Африку и называли ее «страной», Аляску называли Исландией , а Россию вообще перепутали с США.

"Ну, она же должна быть такая большая", — заявил девушка, которая и перепутала Москву и Вашингтон.

Многие американцы вообще не понимали разницы между «страной» и «континентом» и лишь загадочно улыбались после такого уточнения.

А положение спас маленький мальчик, которому на вид можно дать десять лет. Он не только перечислил страны Южной Америки, но и указал другие части света, причем все его ответы были безошибочными.

"Ну, слава богу. Если вы раньше не верили в то, что дети — это наше будущее, теперь поверите", — заявил Киммел.