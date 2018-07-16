Лучшее за день. 15 июля

Как проходит необычный интенсив во Владивостоке , как биомолекулу присоединяются к золоту, что Индия делает из индия и как эффективнее защитить информацию, расскажет наш ночной дайджест.

Что делает Виктор Вахштайн на Дальнем Востоке, как французский философ исполнил свою мечту и зачем к стенам университета подошел новейший российский военный корабль в своем репортаже рассказывает наш научный редактор.

Индия помогает нам сделать фотоприемник из оксида индия. Каламбур, однако!

Защита информация в нашем мире выходит на первое место, и появляются новые алгоритмы, повышающие эффективность соответствующих средств.

Как меняется лазерное излучение в нелинейных фотонных кристаллах? Не знали? Рассказываем!

Золотые наночастицы часто используют для доставки биомолекул в клетки. Теперь мы знаем, как эти молекулы прикрепляются к золоту.

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