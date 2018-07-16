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Лучшее за день. 15 июля
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Лучшее за день. 15 июля 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Как проходит необычный интенсив во Владивостоке, как биомолекулу присоединяются к золоту, что Индия делает из индия и как эффективнее защитить информацию, расскажет наш ночной дайджест.
Что делает Виктор Вахштайн на Дальнем Востоке, как французский философ исполнил свою мечту и зачем к стенам университета подошел новейший российский военный корабль в своем репортаже рассказывает наш научный редактор.
Индия помогает нам сделать фотоприемник из оксида индия. Каламбур, однако!
Защита информация в нашем мире выходит на первое место, и появляются новые алгоритмы, повышающие эффективность соответствующих средств.
Как меняется лазерное излучение в нелинейных фотонных кристаллах? Не знали? Рассказываем!
Золотые наночастицы часто используют для доставки биомолекул в клетки. Теперь мы знаем, как эти молекулы прикрепляются к золоту.
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