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Дешам: «Проход Аргентины вселил в нас уверенность»
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Дешам: «Проход Аргентины вселил в нас уверенность» 

Евро-футбол.Ру 3 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам дал комментарий после матча с Хорватией (4:2) в финале чемпионата мира. Его слова приводит главный редактор портала "Евро-Футбол.ру" Константин Евграфов.
— Вы отметили психологический настрой, который был ключом к результату. Как вы работали с командой над этим? Был ли у вас спортивный психолог, или все делали сами?
— (смеётся). Надо, чтобы каждый игрок чувствовал себя частью коллектива. Самое главное — выбор из 23 игроков. Это не только футбольные качества, но и человеческие. Надо выбрать группу. Равновесие не только на поле, но и в человеческом характере. У меня ещё 20 человек работает в штабе. Я тренер, но я не могу это делать один. Я не могу общаться со всеми одновременно, мой штаб уникальный. Они видят, что все проблемы решаются через дискуссию. Я могу быть очень жестким, и делаю это ради их блага. Они все очень молоды, они слушают, реагируют. Когда нарастало напряжение, мы набирались уверенности.
— Это был странный турнир. Большие команды рано вылетели. Что Франция сделала иначе по сравнению с другими командами? Насколько важна удача?
— Не люблю говорить «удача». Но я никогда не видел такой чемпионат мира, как этот. Команды, которые были маленькими на бумаге, приехали подготовленными, они легко реализовывали оборонительную тактику, и это нанесло удар по большим командам. Команды с большей техникой и владением мяча были наказаны контратаками. Хорошо защищаясь, у вас будет 2-3 контратаки, когда можно забить. Были замечательные матчи и сценарии, но было очень сложно. С точки зрения интенсивности. У меня нет всех данных статических. Не было никакой разницы между маленькими командами и теми, которые на бумаге казались более сильными. Что мы сделали? Не знаю. После матча с Данией говорили, что мы недостаточно хорошо сыграли, но мы вышли с первого места. Понятно, что нельзя было играть на таком уровне, надо было наращивать силы.
— Вы говорили о матче с Данией. Тогда вы сказали, что команда начинает повышать уровень. Что вы сделали, как готовились к плей-офф?
— Не забывайте, что у нас был очень сложный матч против Перу. Третий матч против Дании был важным также. Мы заняли первое место, но потом начало другой чемпионат. Когда начался плей-офф, мы выступали против сильных команд. Пройти Аргентину было важно, это вселило в нас уверенность, помогло нам. Сегодня был забито 4 гола. Недостаточно на этом уровне иметь только талант, нужен психологический талант. С таким духом любая команда может развернуть ход матча.
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