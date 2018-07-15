Дешам: «Проход Аргентины вселил в нас уверенность»

— Вы отметили психологический настрой, который был ключом к результату. Как вы работали с командой над этим? Был ли у вас спортивный психолог, или все делали сами?

— (смеётся). Надо, чтобы каждый игрок чувствовал себя частью коллектива. Самое главное — выбор из 23 игроков. Это не только футбольные качества, но и человеческие. Надо выбрать группу. Равновесие не только на поле, но и в человеческом характере. У меня ещё 20 человек работает в штабе. Я тренер, но я не могу это делать один. Я не могу общаться со всеми одновременно, мой штаб уникальный. Они видят, что все проблемы решаются через дискуссию. Я могу быть очень жестким, и делаю это ради их блага. Они все очень молоды, они слушают, реагируют. Когда нарастало напряжение, мы набирались уверенности.

— Это был странный турнир. Большие команды рано вылетели. Что Франция сделала иначе по сравнению с другими командами? Насколько важна удача?

— Не люблю говорить «удача». Но я никогда не видел такой чемпионат мира, как этот. Команды, которые были маленькими на бумаге, приехали подготовленными, они легко реализовывали оборонительную тактику, и это нанесло удар по большим командам. Команды с большей техникой и владением мяча были наказаны контратаками. Хорошо защищаясь, у вас будет 2-3 контратаки, когда можно забить. Были замечательные матчи и сценарии, но было очень сложно. С точки зрения интенсивности. У меня нет всех данных статических. Не было никакой разницы между маленькими командами и теми, которые на бумаге казались более сильными. Что мы сделали? Не знаю. После матча с Данией говорили, что мы недостаточно хорошо сыграли, но мы вышли с первого места. Понятно, что нельзя было играть на таком уровне, надо было наращивать силы.

— Вы говорили о матче с Данией. Тогда вы сказали, что команда начинает повышать уровень. Что вы сделали, как готовились к плей-офф?