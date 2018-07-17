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AliExpress VS Магазины в России: где выгоднее покупать смартфон?
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AliExpress VS Магазины в России: где выгоднее покупать смартфон? 

Chip.ru 54 минуты назад
Фото: Chip.ru
Популярность китайских интернет магазинов долгое время била все рекорды. Сегодня многие предпочитают закупать там абсолютно все: от шнурка USB до флагманского смартфона. Мы решили сравнить цены, чтобы понять: действительно ли смартфон, заказанный, скажем, на AliExpress обойдется намного дешевле, чем точно такой же, купленный в российском магазине.
Xiaomi Redmi 5+
Начнем с «китайцев» — именно их, как считается, в первую очередь целесообразно заказывать «на родине». Раньше заказывать технику приходилось у неизвестных поставщиков, теперь же это можно сделать в официальном магазине. Даже гарантию в России предлагают докупить за небольшую доплату. Но что же в итоге? Xiaomi Redmi 5+ черного цвета с 32 Гб памяти на борту и годовой гарантией обойдется в 9856 руб. Проверяем ту же модель в российском маркетплейсе. Цены разнятся, но средняя цена мало чем отличается от «алиэкспрессовской». А если хорошо поискать, можно найти аппарат и дешевле — например, за 9499 руб. Характеристики — точно такие же. Не совсем понятно, зачем заказывать Xiaomi Redmi 5+ в Китае. Nokia 6  О’кей, а как обстоит ситуация с «некитайскими» брендами? Возьмем что-нибудь пооригинальнее и поэкзотичнее — например, Nokia 6. Продукт не сказать, что массовый — какая раскладка будет здесь?
Средняя цена 32-гигабайтной версии черного цвета на AliExpress — 13500 руб. Если добавить к ней еще и российскую гарантию, ценник выползает за 14 000. Доставить обещают бесплатно недели за 2-3. Идем сверяться с российскими реалиями. Тут есть, чем удивиться: в Москве купить смартфон Nokia 6 можно всего за 11 900 руб. — точно такую же версию, которую мы нашли на AliExpress. Правда, это минимальный прайс с сомнительной гарантией. Но даже у сетевых лидеров продаж смартфонов в России (вполне себе беленьких и пушистеньких), стоимость аппарата составляет 13 990 руб. Похоже, опять неудачный пример. Samsung Galaxy S9  Ну что ж, может повезет с крупным калибром. Берем топовую модель — Samsung Galaxy S9. Его предлагают на одной из специализированных площадок AliExpress — Tmall. Здесь и официальная гарантия, и доставка не через две недели, а на следующий день после покупки. Плашка «эксклюзивная цена» как бы намекает на особо привлекательные условия. Смотрим цену — 59 390 руб. за версию 64 Гб. Это со скидкой 1%, до нее же аппарат предлагали за 59 990 руб. Почему именно за такую цену? Все просто: это рекомендованная цена от Samsung. И значительно дешевле купить Samsung Galaxy S9 вряд ли удастся. По крайней мере, в заслуживающих доверия магазинах (а кто будет тратить полсотни тысяч в незаслуживающих доверия!). На всякий случай «фактчекинг»: именно 59 990 руб. стоит топовый смартфон в любых российских сетях: Связной, Эльдорадо, М-видео… Итого: не спешите заказывать в Китае!
Вполне возможно, некоторые аппараты все-таки можно заказать на AliExpress и при этом сэкономить. Но, как доказал наш эксперимент, не всегда овчинка стоит выделки. Надо понимать, что зарубежные интернет-магазины (в отличии от российских) не подчиняются нашему законодательству, им крайне сложно вернуть бракованный товар, да и уверенности в том, что ваш смартфон если что обменяют по гарантии, тоже нет. Так что банально сравните цены и условия, прежде чем покупать смартфон.
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