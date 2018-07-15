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Боевики на юго-западе Сирии продолжают сдавать тяжелое вооружение
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Боевики на юго-западе Сирии продолжают сдавать тяжелое вооружение 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
За прошедшие сутки в сирийском Деръа террористы сдали еще три танка, две БМП и две зенитных установки.
За сутки в сирийском Деръа боевики сдали три танка, две боевых машины пехоты, две зенитных установки, а также минометы и боеприпасы. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.
«Продолжается разоружение отрядов вооруженной оппозиции. Так за истекшие сутки в городе Деръа боевиками незаконных вооруженных формирований сдано три танка, две БМП, две зенитных установки, шесть минометов, а также большое количество боеприпасов различного типа и калибров», — заявил А. Цыганков.
Он также сообщил, что в Восточную Гуту из лагерей для беженцев уже вернулось 72 тыс. 296 жителей — за прошедшие сутки в свои дома возвратились 103 человека.
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