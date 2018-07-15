Мяч с финала ЧМ подарят освобождённым из пещеры детям

Мяч, которым играли сборный Франции Хорватии в финале чемпионата мира 2018 года, отправят в подарок детям из Таиланда . Недавно они были освобождены из пещеры.

Мяч доставят в Таиланд после того, как его подпишут все президенты стран, которые приехали на чемпионат мира в Москву . ФИФА приглашала детей на игру, однако из-за болезни они приехать не смогли.

23 июня в пещере на севере страны застряли 12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер, которому 25 лет. В общей сложности они провели в подземелье 18 дней. В их спасении участвовали более 3 тысяч человек. Сама операция по вызволению людей проходила в несколько этапов. Мальчиков выводили парами в сопровождении двух опытных дайверов. На спасение каждого ребенка уходило от четырех до шести часов. Вместе со спасателями под воду в пещеру ныряли и врачи. Мальчиков приходилось вводить в наркоз, чтобы облегчить их состояние во время поднятия на поверхность.

10 июля всех пленников пещеры освободили. Жизни школьников и их тренера больше ничего не угрожает, но какое-то время они ещё будут находиться под присмотром врачей.