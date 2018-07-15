В Татарстане турникет научат распознавать лица посетителей

Для турникета, оснащенного видеокамерой, неважно, временный или постоянный пропуск предъявит ему человек. Он ориентируется исключительно на биометрические данные. А потому пускает в здание лишь тех, чья фотография есть в базе данных. Причем турникет способен узнать человека, даже если он в очках или с бородой.

По словам руководителя департамента Центра информационных технологий Республики Татарстан Георгия Цоя, применение подобных систем распознавания особенно удобно при проведении крупных форумов. Это избавит их организаторов от необходимости выдавать пропуск каждому участнику, а потом собирать их. Достаточно будет прикрепить к заявке фотографию в электронном виде.

Использовать различные видеоаналитические системы в Татарстане планируют не только в офисах. Первыми, кто почувствует их преимущества, будут жители Альметьевска . Город нефтяников стал экспериментальной площадкой по использованию умной техники в различных сферах — видеокамеры с функцией распознавания лиц установлены там на 153 объектах, в том числе во дворах, детсадах и общественном транспорте.

Видеосистема осуществляет поиск по базе, содержащей один миллиард лиц, меньше, чем за полсекунды

В компании, разработавшей это оборудование, утверждают, что видеосистема осуществляет поиск по базе, содержащей один миллиард лиц, меньше, чем за полсекунды. Она определяет личность человека в потоке видео, отслеживает маршруты передвижения, устанавливает реальное местонахождение и даже может определить его эмоциональное состояние. Словом, это почти незаменимая вещь для поимки преступников. Тем более что в рамках программы «Безопасный город» в республике создан единый геопортал, на котором идет трансляция с более чем 16 тысяч видеокамер.