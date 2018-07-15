Таксисты у «Лужников» просят 6-8 тысяч за трансфер в аэропорт 

После финального матча и ливня, обрушившегося на Лужники, в окрестностях стадиона появилось много нелегальных таксистов. Люди с табличками «Такси» предлагают иностранным болельщикам услуги с завышенной в несколько раз стоимостью. Так, дорогу от метро «Фрунзенская» до аэропорта «Шереметьево» один из водителей оценил для двух болельщиков из Индии в 6-8 тысяч рублей.
Проходившие мимо россияне вмешались и посоветовали гостям столицы воспользоваться официальными сервисами. Полицейские, однако, не вмешиваются. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Да здравствует Франция! Трехцветная машина, Дешаму — «золотой мяч» //
Против такой Франции не поможет даже хорватский характер. «Трехцветные» — чемпионы мира!