Прославленная «Таманка» получила новые боевые машины

Московской области завершено перевооружение гвардейской Таманской мотострелковой дивизии на модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М.

Как сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО), накануне экипажи закончили приемку последней партии из нескольких десятков БМП-2М, поступивших в дивизию рамках Государственного оборонного заказа (ГОЗ).

Модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М оснащены обновленным комплексом вооружения, включающим 30-мм автоматическую пушку, 7,62-мм пулемет, пусковые установки противотанковых управляемых ракет и автоматический гранатомет. Значительно усовершенствованы приборы прицеливания и наблюдения, повышены возможности по действиям экипажа в ночное время. Новая радиостанция Р-168-25У-2 с засекреченной связью повышает защиту от перехвата и дешифровки радиоданных, а также обладает высокой устойчивостью к помехам.

Модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М значительно усилят боевую мощь и мобильность мотострелковых подразделений гвардейского соединения Западного военного округа.

Новая боевая техника и современные высокотехнологичные системы вооружения сегодня поступают во все военные округа, виды и рода Вооруженных сил России . Укрепление наших армии и флота идет на фоне напряженной обстановки в мире. Об этом на недавнем выездном заседании Коллегии Минобороны России Севастополе говорил глава военного ведомства России генерал армии Сергей Шойгу

— В новой ядерной стратегии США Россия обозначена как основной противник», — заявил министр обороны, отметив, что «в свете этого Пентагон проводит модернизацию тактического ядерного оружия и объектов его хранения в Европе, привлекает к тренировкам пилотов неядерных членов альянса.

Также, по его словам, подрывают региональную стабильность комплексы системы противоракетной обороны (ПРО) США, развернутые в 2016 году в Румынии , и планируемый ввод аналогичных объектов в Польше

— На фоне истерии руководства стран Балтии и Польши о якобы готовящейся против них российской агрессии численность натовских контингентов в Прибалтике, Польше, Румынии и Болгарии с 2015 года возросла с двух до 15 тысяч человек. В период учений НАТО группировка наращивается до 40-60 тысяч военнослужащих, — сказал Сергей Шойгу.

С 2020 года НАТО планирует поддерживать в готовности к применению через 30 суток 30 батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей. В связи с этим, как сказал министр обороны России, возникает вопрос: для чего все это делается и против кого? При этом, отметил Сергей Шойгу, „по линии соприкосновения государств — членов НАТО с Россией, в том числе в Прибалтике, мы не наращиваем состав войск“.

Все мероприятия развития Вооруженных сил России проводятся на национальной территории путем совершенствования системы управления и организационно-штатных структур в пределах существующей численности. Боевые возможности повышаются за счет увеличения интенсивности подготовки войск и их переоснащения на новые образцы вооружения и военной техники.

Сергей Шойгу сообщил, что в рамках Государственного оборонного заказа по итогам прошлого года уровень оснащения частей постоянной готовности современным вооружением составил 59,5 процента. В текущем году этот показатель необходимо довести до 62 процентов. На сегодняшний день в войска уже поступило более 300 единиц военной техники, около 400 отремонтировано и свыше 1 200 прошло сервисное обслуживание. Заключено более 2 800 государственных контрактов, что составляет почти 93 процентов от общего объема Государственного оборонного заказа на этот год.

При этом не надо забывать, что реализация Гособоронзаказа проходит в непростых условиях. В первую очередь нельзя не учитывать воздействия на работу предприятий оборонной промышленности международных санкций. Но российским оборонщикам в невероятно короткие сроки удалось заместить комплектующие, которые ранее поставлялись в интересах армии и флота из стран блока НАТО и Украины . Об этом не так давно заявил на селекторном совещании оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и Минобороны РФ вице-премьер правительства Юрий Борисов

— На текущий момент ни одного факта срыва Государственного оборонного заказа в связи с санкционным воздействием не было, — сказал вице-премьер. — Предприятия ОПК обеспечивают ритмичные поставки в войска вооружения и военной техники.

Юрий Борисов также напомнил, что президентом Российской Федерации поставлена задача к 2020 году довести показатель оснащения национальных Вооруженных сил современным вооружением и военной техникой с почти 60 процентов до 70 процентов.