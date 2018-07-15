Кто наложил проклятье на семью Кеннеди

Семья Кеннеди — это символ Америки. Успешные и богатые, они являются потомками ирландских эмигрантов. Они стали ярким примером того, как на новой Родине можно из низов подняться на самый верх, превратившись в элиту страны. Из этого рода вышел самый популярный за всю историю США президент Джон Фицджеральд Кеннеди . Правда, его застрелили. Однако еще до выстрела Ли Харви Освальда династия пережила череду трагических событий, которые стали называть «проклятьем Кеннеди».

Первый Кеннеди прибыл в США из Ирландии в 1840 году. Звали молодого человека Патрик. В поисках лучшей жизни он покинул свою, тогда голодающую, Родину и прибыл в Штаты, где быстро понял, что честным трудом заработать большие деньги ему вряд ли удастся. Из местных бандитов и земляков-эмигрантов Патрик сколотил банду и стал промышлять грабежом.

В 1850 году шайка Кеннеди перехватила дилижанс, в котором путешествовала леди Манкорман со своей дочерью Джилл. Девушка ехала на свою свадьбу, и бандитам досталось большое приданое богатой невесты. Кеннеди застрелил кучера и вместе с подельниками изнасиловал мать с дочерью, после чего убил их. В США есть легенда, согласно которой старшая Манкорман перед смертью прокляла главаря банды.

Через несколько лет Патрик Кеннеди и его старший сын умерли от холеры. Своей жене и младшему сыну Джозефу он оставил кровавые деньги, добытые разбоем, и как считают американцы семейное проклятье.

Основатель династии Кеннеди

Официальные биографы утверждают, что основатель династии Кеннеди Джозеф всего добился сам, с помощью упорного труда. Будучи в начале пути всего лишь бостонским портовым грузчиком, он дорос до члена Палаты представителей и стал самой влиятельной фигурой Демократической партии США . На самом деле «заработанные» отцом деньги Джозеф вложил в незаконное производство и продажу спиртного. Позднее он купил в Бостоне дом, открыл бар в элитном районе и инвестировал деньги в угольный бизнес.

Отучившись в университете и разбогатев, Джозеф ушел в политику, где также добился успеха. Со времен Джозефа семья Кеннеди становится одной из влиятельнейших в США. Представители клана занимались бизнесом, политикой и получали высокие государственные посты.

Проклятье семьи

Однако с 1941 года семью начинают преследовать роковые события. Внучка основателя династии Джозефа Роуз после неудачной операции сходит с ума и умирает в психиатрической клинике. В 1944 году ее старший брат Джозеф погибает на войне. Через четыре года в автокатастрофе разбивается ее сестра Кэтлин Кеннеди . В 1963 году президент Джон Кеннеди теряет своего трехмесячного сына, а через несколько месяцев его самого убивает Ли Освальд.

Через пять лет пуля сражает и брата Джона — Роберта Кеннеди . Один из его сыновей перенес рак и ему ампутировали ногу, другой умер от передозировки наркотиками. В 1969 году в автомобильную аварию попал младший из правнуков Патрика Эдвард Кеннеди . Его машина вылетела с моста и упала в воду. И хотя он чудом спасся, его спутница утонула.

В 80-х годах ХХ века сила проклятья ослабевает, однако многие представители династии лечатся от наркотической зависимости, а некоторые обвиняются в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. Последней смертью стала гибель сына президента Кеннеди Джона, который разбился на самолете вместе со своей женой и ее сестрой. Они летели на свадьбу дочери Роберта Кеннеди, которая родилась уже после убийства ее отца.