Кто наложил проклятье на семью Кеннеди 

Семья Кеннеди — это символ Америки. Успешные и богатые, они являются потомками ирландских эмигрантов. Они стали ярким примером того, как на новой Родине можно из низов подняться на самый верх, превратившись в элиту страны. Из этого рода вышел самый популярный за всю историю США президент Джон Фицджеральд Кеннеди. Правда, его застрелили. Однако еще до выстрела Ли Харви Освальда династия пережила череду трагических событий, которые стали называть «проклятьем Кеннеди».
Первый Кеннеди прибыл в США из Ирландии в 1840 году. Звали молодого человека Патрик. В поисках лучшей жизни он покинул свою, тогда голодающую, Родину и прибыл в Штаты, где быстро понял, что честным трудом заработать большие деньги ему вряд ли удастся. Из местных бандитов и земляков-эмигрантов Патрик сколотил банду и стал промышлять грабежом.
В 1850 году шайка Кеннеди перехватила дилижанс, в котором путешествовала леди Манкорман со своей дочерью Джилл. Девушка ехала на свою свадьбу, и бандитам досталось большое приданое богатой невесты. Кеннеди застрелил кучера и вместе с подельниками изнасиловал мать с дочерью, после чего убил их. В США есть легенда, согласно которой старшая Манкорман перед смертью прокляла главаря банды.
Через несколько лет Патрик Кеннеди и его старший сын умерли от холеры. Своей жене и младшему сыну Джозефу он оставил кровавые деньги, добытые разбоем, и как считают американцы семейное проклятье.
Основатель династии Кеннеди
Официальные биографы утверждают, что основатель династии Кеннеди Джозеф всего добился сам, с помощью упорного труда. Будучи в начале пути всего лишь бостонским портовым грузчиком, он дорос до члена Палаты представителей и стал самой влиятельной фигурой Демократической партии США. На самом деле «заработанные» отцом деньги Джозеф вложил в незаконное производство и продажу спиртного. Позднее он купил в Бостоне дом, открыл бар в элитном районе и инвестировал деньги в угольный бизнес.
Отучившись в университете и разбогатев, Джозеф ушел в политику, где также добился успеха. Со времен Джозефа семья Кеннеди становится одной из влиятельнейших в США. Представители клана занимались бизнесом, политикой и получали высокие государственные посты.
Проклятье семьи
Однако с 1941 года семью начинают преследовать роковые события. Внучка основателя династии Джозефа Роуз после неудачной операции сходит с ума и умирает в психиатрической клинике. В 1944 году ее старший брат Джозеф погибает на войне. Через четыре года в автокатастрофе разбивается ее сестра Кэтлин Кеннеди. В 1963 году президент Джон Кеннеди теряет своего трехмесячного сына, а через несколько месяцев его самого убивает Ли Освальд.
Через пять лет пуля сражает и брата Джона — Роберта Кеннеди. Один из его сыновей перенес рак и ему ампутировали ногу, другой умер от передозировки наркотиками. В 1969 году в автомобильную аварию попал младший из правнуков Патрика Эдвард Кеннеди. Его машина вылетела с моста и упала в воду. И хотя он чудом спасся, его спутница утонула.
В 80-х годах ХХ века сила проклятья ослабевает, однако многие представители династии лечатся от наркотической зависимости, а некоторые обвиняются в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. Последней смертью стала гибель сына президента Кеннеди Джона, который разбился на самолете вместе со своей женой и ее сестрой. Они летели на свадьбу дочери Роберта Кеннеди, которая родилась уже после убийства ее отца.