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Эйфелева башня окрасилась в цвета Франции в честь победы в ЧМ-2018
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Эйфелева башня окрасилась в цвета Франции в честь победы в ЧМ-2018 

Пятый канал 37 минут назад
Главная достопримечательность столицы Франции Эйфелева башня окрасилась в цвета национального флага Пятой республики в честь победы сборной на ЧМ-2018, который несколько часов назад завершился в Москве. Такое решение принял глава Парижа Анн Идальго.
— Сегодня Эйфелева башня будет освещена в красно-бело-синем цвете, чтобы отметить историческую победу сборной Франции, — написала она на своей странице в Twitter.
Ce soir, @laTourEiffel sera illuminée en bleu blanc rouge pour célébrer la victoire historique de l’@equipedefrance! #982018 ⭐️⭐️ #FRACRO #Fiersdetrebleus #Paris pic.twitter.com/SoQsiBx56b
— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 15 июля 2018 г.
Первый раз чемпионом мира французы стали в 1998 году, поэтому на башне появились две даты с разницей в 20 лет. Особо примечателен тот факт, что главный тренер «трехцветных» Диье Дешам был в 98-м капитаном сборной Франции. Команду под его руководством в те годы называли «золотым поколением» французского футбола.
В честь победы команды в Париже также окрасились в цвета национального флага Триумфальная арка и Бурбонский дворец.
Франция сегодня не будет спать всю ночь. Празднования начались еще на Елисейских полях, где в фан-зоне собралось не менее 90 тысяч болельщиков. Ликование тут перенеслось на улицы Парижа.
Ранее Пятый канал сообщал, что в Москве ставшие уже чемпионами мира игроки сборной порадовали своим празднованием, как глав государств, пришедших их поздравить, так и журналистов, прибежав на пресс-конференцию Дидье Дешама и облили его шампанским.
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