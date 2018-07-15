Стрижка, локоны, окраска. Выбран лучший парикмахер столицы

Департамент торговли и услуг Москвы совместно с префектурами административных округов столицы провел финальный этап городского конкурса «Московские мастера-2018» по профессии парикмахер.

Состязание, в котором приняли участие 11 лучших мастеров столицы, где каждая участница представляла свой округ, прошли в одном из элитных салонов красоты.

-Я всегда мечтала, чтобы профессия парикмахера была престижной, ведь каждая стрижка — это искусство. Теперь я вижу, какие мастера растут в России , приятно, что у нас такая смена, — сказала 81-летняя известная парикмахер Долорес Кондрашова.

Ученики Долорес Гургеновны неоднократно становились чемпионами мира, поэтому ее мнение ценно для каждой участницы. Не менее авторитетны и оценки комиссии, членами которой стали представители профсоюза муниципальных работников Москвы, союзов парикмахеров и косметологов Москвы и России.

— Сегодня услуги парикмахеров очень востребованы, — говорит заместитель руководителя Департамента торговли и услуг города Москвы Александр Иванов . — За последние пять лет количество предприятий, где оказывают парикмахерские услуги, выросли на 30 процентов. Если в 2011 году их было порядка 4200, то сегодня эта цифра равна 6,5 тысячи. Их оборот за 2017 год составил 6,5 миллиарда рублей. А цель конкурса — еще более повысить престиж высококвалифицированного труда, специалистов. Ведь портреты победителей будут размещены на огромных баннерах по всей Москве.

Взволнованные участницы, которые более месяца тщательно готовились к соревнованию, приступили к первому туру, рассуждая на тему «Я и моя профессия».

— Я рано осталась без родителей, в 16 лет бросила школу и начала работать, — рассказывает представительница Северо-Западного округа Анна Мартынова . — Моя профессия сделала мою жизнь счастливой. Пришла в индустрию, когда парикмахеры еще пользовались 96-процентным пергидролем и резиновыми шапочками для мелирования, а теперь знакома с новейшими технологиями. Имею высшее образование, замужем, мама двух детей.

Со вторым этапом конкурса, тестированием по специальности, участницы справились легко и быстро. А затем приступили к самому сложному практическому заданию, за 45 минут мастера должны были создать образ модной москвички. С задачей все справились успешно, это доказало дефиле, где модели представили новые прически. Первое место и приз 300 тысяч рублей достались представительнице Центрального административного округа Москвы Татьяне Кравцовой

-У меня были очень сильные конкурентки, но я почему-то чувствовала, что победа будет моей, — говорит Татьяна. — Во время подготовки к конкурсу я задерживалась на работе до двух часов ночи. Муж меня во всем поддерживал, но сказал: «Без первого домой не приходи». Да, и мне очень повезло, что у моей подруги дочка работает моделью. Валерия прекрасно представила мою работу.

-Мне две недели подбирали образ, — вспоминает Валерия Квасникова. — За день могли сменить три разные прически, у меня волосы до поясницы, поэтому мне плели даже венецианскую косу. А когда мне сделали имитацию стрижки по плечи с роскошными локонами, я почувствовала, что это мое.

Праздничное настроение было у всех участниц, ведь все получили дипломы, памятные подарки, неоценимый опыт и желание двигаться вперед.

— Я очень люблю свою работу, мне нравится делать людей счастливее, красивее, -радуется самая молодая участница конкурса Ольга Панина. — Я получила сертификат на обучение, и лучшего подарка быть не может. Ведь я получу новые знания и навыки, чтобы делать своих клиенток еще красивее.

Торжественное награждение победителей финального этапа конкурса состоится в период празднования дня города.