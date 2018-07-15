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В Кирове открыли памятник царской семье
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В Кирове открыли памятник царской семье 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В воскресенье, 15 июля, в Кирове состоялось открытие памятника царской семье.
Фото выложил в соцсети руководитель миссионерского отдела вятской епархии отец Андрей Лебедев.
На открытии присутствовал митрополит Вятский и Слободской Марк. Он освятил монумент.
По благословению митрополита Вятского и Слободского Марка в память о святых царственных страстотерпцах, в ночь с 16 на 17 июля 2018 года, ровно сто лет спустя, в храме в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии города Кирова будет совершена ночная Божественная литургия. Начало богослужения в 00.30.
Фото — Андрей Лебедев
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