В Кирове открыли памятник царской семье

В воскресенье, 15 июля, в Кирове состоялось открытие памятника царской семье.

Фото выложил в соцсети руководитель миссионерского отдела вятской епархии отец Андрей Лебедев

На открытии присутствовал митрополит Вятский и Слободской Марк . Он освятил монумент.

По благословению митрополита Вятского и Слободского Марка в память о святых царственных страстотерпцах, в ночь с 16 на 17 июля 2018 года, ровно сто лет спустя, в храме в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии города Кирова будет совершена ночная Божественная литургия. Начало богослужения в 00.30.

Фото — Андрей Лебедев