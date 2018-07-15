10 мировых рекордов, вызывающих вопрос: «Зачем?»

Стало известно, что обладатель самых длинных ногтей в мире Шридхар Чиллал решил отрезать их после фиксации рекорда. По его словам, жить с такими ногтями очень неудобно — их длина составляла более 909 сантиметров, и мужчина решил облегчить себе жизнь. «Вечерняя Москва» подобрала 10 самых необычных мировых «достижений».

Самый дальний выстрел молоком из глаза

Слезами из глаз, даже мужскими давно уже никого не удивить. Но как насчет молока? В 1998 году американец Джим Чичэн поразил зрителей телепрограммы «Мировые рекорды», выбросив из глаза струю на расстояние более двух метров! Это стало возможно благодаря аномалии в развитии слезных протоков рекордсмена, которые работают в обе стороны, а не в одну, как у обычных людей.

Самая длинная женская борода

Американка Вивиан Уилер была бы совершенно непримечательной женщиной, если бы не ее борода, достигающая 28 сантиметров. Рекордсменка больна гипертрихозом, в народе называемым «синдромом оборотня». Кстати, у нее это не единственное генетическое отклонение: при рождении девушка была гермафродитом, но позднее ее прооперировали, оставив лишь женские органы. Растительность совершенно не мешала ей в личной жизни — Вивиан три раза была замужем. Более того, ее особенность принесла солидный заработок за выступления во фрик-шоу.

Самое большое количество ударов по голове, нанесенных самому себе