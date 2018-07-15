«Настоящая пустыня»: ростовчане возмущены, что на Западном вырубили целый сквер

Сквер почти полностью снесли

Сегодня, 15 июля, ростовчан взбудоражила информация о десятках спиленных деревьев в микрорайоне Западный. Сергей Богданов выложил в социальных сетях фотографии, на которых видно, что в сквере остались лишь пеньки и ветки от деревьев. Горожане возмутились, что в донской столице вновь вырубили зеленые насаждения и предположили, что на месте бывшего сквера построят очередную высотку. — В переулке Медном, что в Железнодорожном район, был небольшой сквер. Потом там сделали автостоянку, а сейчас неизвестная организация спилила почти все деревья, — написал под постом возмущенный житель Ростова. — Теперь тут настоящая пустыня. Никакой информации о проведении работ нет. Кто спилил деревья и для чего?

Горожанина поддержали остальные пользователи.

— Как всегда, кто-то кому-то дал «на карман», чтобы землю выделили для строительства, — предположили ростовчане. — Вот посмотрите, уже через несколько месяцев там начнется строительство какого-нибудь ЖК. Эти фотографии похожи на город Припять . Просто ужас.

Позже появилась информация, что на месте вырубленных деревьев высадят новые, так как те были аварийными.