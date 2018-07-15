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В Твери на улице Советской в День города по традиции прошла выставка-ярмарка «Тверь мастеровая»
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В Твери на улице Советской в День города по традиции прошла выставка-ярмарка «Тверь мастеровая» 

tvernews.ru 2 часа назад
Фото: tvernews.ru
Свыше 120 ремесленников из Тверской, Ивановской, Владимирской, Воронежской, Ярославской, Смоленской, Псковской и Новгородской областей, Москвы, Оренбурга и Республики Беларусь представили свои работы в торговых рядах.
Здесь можно было увидеть и приобрести ремесленные изделия и сувениры, ростовскую финифть, гжельскую роспись и миниатюрную лаковую живопись, предметы церковной атрибутики и изделия из обсидиана, витражи в технике «тиффани» и украшения в эко-стиле, картины из тополиного пуха и изделия с росписью по гусиному перу, украшения ручной работы из натуральных камней, интерьерные куклы и многое другое.
Особое место на ярмарке было отведено площадке, где выставлена новая разработка тверского предприятия «ЭКСМАШ» — это машина для уборки тротуаров (УМГ Сити-мастер 200), которую успешно можно применять в муниципалитетах.
После осмотра машины Сергей Веремеенко оценил достоинства новой техники тверского производства, отметив, что она вполне может составить конкуренцию импортным аналогам. Глава Твери Алексей Огоньков обозначил, что именно благодаря таким тверским предприятиям город уже на протяжении многих лет удерживает статус одного из производственных центров в ЦФО.
15 июля Тверь отмечает 883-летие. День города проходит под девизом «Тверь. Река времени…».
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