Волгоградские дороги скрылись под слоем грязи

Высохшие после ливня дороги Волгограда покрылись толстым слоем песка и земли.

По словам автомобилистов, коммунальщики так и не появились на второстепенных дорогах

— Дождь смыл грунтовые дороги, выплеснув грязь и щебенку на проезжую часть, — поделился волгоградец Михаил Лужнов . — На следующее утро автомобилисты объезжали гигантские лужи и прыгали на «гармошке» из земли и песка. Грязными и занесенными стали большинство второстепенных дорог в Дзержинском , Ворошиловском, Советском районах.

Напоминанием о сильном ливне, растопившем десятки дорог, стали песчаные заносы, уверены волгоградцы.

— Лужи высохли, а горы песка вперемешку с землей никуда не исчезли. Те же заносы, на которых машина подпрыгивает, словно на стиральной доске, и столбы пыли, — сетует волгоградец. — После дождя, которого прозвали чуть ли не аномальным, коммунальщики убирали лишь центральные улицы. До этих дорог не доехала ни одна уборочная машина.

Об уборке второстепенных дорог V1.ru спросит в администрации Волгограда.

После большого волгоградского потопа волгоградские коммунальщики почти трое суток в режиме нон-стоп вывозили тонны грязи с Нулевой Продольной. Справившись с заносами и лужами, рабочие выпустили на рокадную магистраль дорожные щетки, пылесосы и мощные «Магистрали». Накануне в городе наконец открыли движение по парализованной Продольной.