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Волгоградские дороги скрылись под слоем грязи
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Волгоградские дороги скрылись под слоем грязи 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Высохшие после ливня дороги Волгограда покрылись толстым слоем песка и земли.
По словам автомобилистов, коммунальщики так и не появились на второстепенных дорогах
— Дождь смыл грунтовые дороги, выплеснув грязь и щебенку на проезжую часть, — поделился волгоградец Михаил Лужнов. — На следующее утро автомобилисты объезжали гигантские лужи и прыгали на «гармошке» из земли и песка. Грязными и занесенными стали большинство второстепенных дорог в Дзержинском, Ворошиловском, Советском районах.
Напоминанием о сильном ливне, растопившем десятки дорог, стали песчаные заносы, уверены волгоградцы.
— Лужи высохли, а горы песка вперемешку с землей никуда не исчезли. Те же заносы, на которых машина подпрыгивает, словно на стиральной доске, и столбы пыли, — сетует волгоградец. — После дождя, которого прозвали чуть ли не аномальным, коммунальщики убирали лишь центральные улицы. До этих дорог не доехала ни одна уборочная машина.
Об уборке второстепенных дорог V1.ru спросит в администрации Волгограда.
После большого волгоградского потопа волгоградские коммунальщики почти трое суток в режиме нон-стоп вывозили тонны грязи с Нулевой Продольной. Справившись с заносами и лужами, рабочие выпустили на рокадную магистраль дорожные щетки, пылесосы и мощные «Магистрали». Накануне в городе наконец открыли движение по парализованной Продольной.
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