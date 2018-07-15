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Народные мстители прошли торжественным маршем
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Народные мстители прошли торжественным маршем 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков 3 июля 1944 года. И уже через две недели, 16 июля, столица Белоруссии встречала свое первое победное шествие. Тогда в параде принимали участие более 30 тысяч партизан.
Право открыть парад в далеком 1944 году было предоставлено бригаде «Народные мстители» им. В. Воронянского. За ней шли партизанские разведчики, подрывники, пулеметчики в полном боевом вооружении из бригад им. Щорса, Чапаева, Чкалова, Кирова, «Беларусь», «Буревестник», бригад «Штурмовая», Первой, Второй и Третьей минских.
Исторический факт, попавший в кадры кинохроники: в колонне партизан также шествовал козел по кличке Малыш. Для бойцов отряда Филатова, входившего в бригаду «Народные мстители», Малыш был и боевым товарищем, и своеобразным талисманом. Во время парада на правом боку Малыша висела санитарная сумка. И это не было просто украшением, она символизировала те обязанности, которые были возложены на Малыша. Партизанское движение на территории Белоруссии имело общенародный характер. К концу 1941 года в рядах партизан в 230 отрядах сражались 12 000 человек. Численность белорусских народных мстителей к концу войны превышала 374 тыс. человек. Они были объединены в 1255 отрядов, из которых 997 входили в состав 213 бригад и полков, а 258 отрядов действовали самостоятельно.
Партизанский парад 1944 года по праву выделяется из всех торжественных военных шествий и смотров. Ведь участвовали в нем не солдаты регулярной армии, а сражавшиеся в партизанских отрядах.
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